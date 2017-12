Prossimo turno Serie A, 19a giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv: il girone d’andata si chiude il 30 dicembre!

Il titolo platonico di Campione d’inverno della Serie A di calcio si assegnerà in chiusura dell’anno solare 2017: il 29 e 30 dicembre si disputerà infatti la 19a ed ultima giornata del girone d’andata. Un solo anticipo venerdì 29, con il Napoli di scena a Crotone alle ore 20.45 per mettere pressione a tutte le altre concorrenti per la vetta della classifica.

Sabato 30 invece alle 12.30 lunch match tra Fiorentina e Milan, poi saranno ben sei le partite che si giocheranno in contemporanea alle ore 15.00: tra le prime della classe sarà impegnata la Roma, che ospiterà il Sassuolo. La Sampdoria riceverà la visita della SPAL, l’Atalanta giocherà in casa contro il Cagliari ed il Bologna, tra le mura amiche, proverà a fare bottino pieno contro l’Udinese. Chiuderanno il programma del primo pomeriggio Torino-Genoa e Benevento-Chievo.

Alle ore 18.00 toccherà alla gara di cartello della giornata, quella che vedrà sfidarsi Inter e Lazio, mentre la Juventus scenderà in campo alle 20.45, conoscendo già i risultati di tutte le avversarie, nel posticipo serale che la vedrà impegnata in casa dell’Hellas Verona.

Sky trasmetterà tutte le partite, mentre Mediaset Premium ha i diritti di Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio, Napoli, Milan, Roma e Genoa.

Di seguito tutti gli orari del prossimo turno di Serie A.

Giornata 19 29.12. 20:45 Crotone Napoli 30.12. 12:30 Fiorentina Milan 30.12. 15:00 Atalanta Cagliari 30.12. 15:00 Benevento Chievo 30.12. 15:00 Bologna Udinese 30.12. 15:00 Roma Sassuolo 30.12. 15:00 Sampdoria SPAL 30.12. 15:00 Torino Genoa 30.12. 18:00 Inter Lazio 30.12. 20:45 Verona Juventus













Foto: Pagina Facebook SS Lazio

