Pentathlon, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma completo

Sarà la Coppa del Mondo ad aprire il calendario 2018 del pentathlon moderno: ad inizio e a fine marzo in programma le prime due tappe, mentre le ultime due troveranno spazio a maggio. In mezzo i Mondiali Youth A previsti ad aprile, mentre a giugno sarà la volta degli Europei delle categorie giovanili: Junior, Youth A e Youth B. Nello stesso mese in calendario le finali di Coppa del Mondo, poi luglio sarà il mese dei Mondiali Universitari e degli Europei Senior. In piena estate sarà la volta dei Mondiali Junior, mentre la prima decade di settembre sarà dedicata ai Mondiali Senior. A fine mese i Mondiali Militari, infine a metà ottobre sarà la volta degli YOG.

Di seguito il calendario completo del pentathlon per la stagione 2018:

28 febbraio-04 marzo World Cup I – Cairo

27-31 marzo World Cup II – Los Angeles

07-16 aprile Mondiali Youth A (U19) – Mafra

03-07 maggio World Cup III – Kecskemét

23-27 maggio World Cup IV – Sofia

11-19 giugno Europei Youth A & Youth B (U19 & U17) – Drzonkow

17-23 giugno Europei Junior – El Prat de Llobregat

21-24 giugno World Cup Final – Astana

03-08 luglio Mondiali Universitari – Budapest

17-23 luglio Europei Senior – Székesfehérvár

29 luglio-07 agosto Mondiali Junior – Kladno

01-10 settembre Mondiali Senior – Città del Messico

25-30 settembre Mondiali Militari – Budapest

11-16 ottobre YOG – Buenos Aires













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON

roberto.santangelo@oasport.it