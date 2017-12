NBA 2017-2018: Horford manda in paradiso i Celtics, rimonta spaziale! Pistons e Wolves ko, bene gli Spurs

Una rimonta spaziale monopolizza la notte NBA. I Boston Celtics passano dall’inferno al paradiso negli ultimi 10 secondi di una partita che all’intervallo sembrava ormai persa e che nel finale regala emozioni davvero palpitanti. Gli Houston Rockets furoreggiano al TD Garden, chiudendo 38-62 prima dell’intervallo lungo, ma alla ripresa è tutta un’altra storia. I Celtics piazzano un parziale di 12-0 e tornano sotto sul 60-71, riaprendo i giochi al termine della terza frazione, quando il margine tra le due squadre ormai è di soli 9 punti. I Rockets reggono l’urto e James Harden risponde colpo su colpo a Kyrie Irving, ma nelle battute conclusive accade l’imponderabile. Harden piazza due liberi portando i suoi sul 95-98 a 11”6 dalla sirena, sembra fatta ma una schiacciata di Jayson Tatum a 7”3 riporta i Celtics a -1. Sulla ripartenza, Harden commette fallo in attacco e così a 3”9 dalla fine è Al Horford con un jump shot a portare i padroni di casa in vantaggio per la prima volta nel corso del match. Ci sarebbe spazio per un’ultima azione dei Rockets, ma Harden commette un altro fallo in attacco e i due tiri liberi sbagliati poco dopo da Horford non influiscono sul risultato finale, che vede i Celtics portare a casa la vittoria (99-98) e consolidare il primato a Est. Fondamentale il contributo di Kyrie Irving, autore di 26 punti, mentre sul fronte opposto 34 punti non consolano Harden, croce e delizia dei Rockets.

Un altro ribaltone, però, caratterizza la serata: i Milwaukee Bucks, sotto 75-84 prima dell’ultimo quarto, superano i Minnesota Timberwolves, che si inceppano nel finale, realizzando soltanto 12 punti negli ultimi 12 minuti e cedendo ai padroni di casa 102-96. Grandi protagonisti sono Eric Bledsoe, autore di 26 punti, e soprattutto il solito Giannis Antetokounmpo, la cui doppia doppia (22 punti e 10 rimbalzi) annichilisce i Wolves, tra le cui fila spiccano i 22 punti di Karl-Anthony Towns e i 21 di Andrew Wiggins. Non c’è storia, invece, tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. L’armata di Gregg Popovich, priva di Kawhi Leonard, si affida a LaMarcus Aldridge (25 punti) e a Pau Gasol (17 punti e 11 rimbalzi) per avere la meglio 119-107 sui Knicks, a cui non bastano i 23 punti e 12 rimbalzi di Michael Beasley.

I Detroit Pistons, intanto, incappano in una pesante sconfitta sul campo degli Orlando Magic, che prevalgono 102-89 grazie alla doppia doppia di Bismack Biyombo (12 punti e 13 rimbalzi) e alla superba prestazione di Elfrid Payton, autore di 19 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Tra le fila dei Pistons, invece, è vana la doppia doppia di Andre Drummond, autore di 17 punti e 18 rimbalzi. Clamorosa, infine, anche la rimonta dei Portland Trail Blazers che, sotto 74-88 nell’ultimo quarto, infilano un parziale di 21-0 grazie ad un superbo Shabazz Napier, autore di 23 punti (11 dei quali nel parziale decisivo) e portano a casa la vittoria 114.110 contro i Philadelphia 76ers, la cui rincorsa ai playoff ora si complica. Tra i Blazers brillano anche Jusuf Nurkic (21 punti e 12 rimbalzi) e CJ McCollum (34 punti), mentre non bastano ai 76ers i 25 punti di Dario Saric e i 29 di Joel Embiid.

Ecco il riepilogo dei risultati della notte NBA:

Orlando Magic-Detroit Pistons 102-89

Boston Celtics-Houston Rockets 99-98

Miwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 102-96

San Antonio Spurs-New York Knicks 119-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers 114-110













Foto: Twitter NBA