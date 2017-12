Lotta, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo

Sta per incominciare un’annata di grandi eventi per quanto riguarda la lotta. Il movimento azzurro poggerà inevitabilmente sulle spalle dell’italo-cubano Frank Chamizo, autentico fuoriclasse della libera che nell’anno che sta per cominciare punterà a confermare i risultati ottenuti nella stagione 2017, in cui ha vinto nuovamente il titolo mondiale, per la prima volta nei 70 kg.

Nella prima parte del 2018 ci sarà spazio per i vari campionati italiani di lotta libera, greco-romana e femminile, mentre a cominciare da marzo prenderà il via la Coppa del Mondo. Appuntamenti imperdibili saranno quelli dei campionati europei senior che si terranno fra il 30 aprile e il 6 maggio, mentre tra il 20 e il 28 ottobre sarà la volta dei Campionato del Mondo, appuntamento clou della stagione che sta per prendere il via.

Di seguito, il calendario completo degli eventi del 2018:

Campionato Italiano Assoluto SL/F e Campionato Italiano Cadetti SL (3-4 febbraio)

Campionato Italiano Assoluto GR/ e Campionati Italiani Cadetti GR/F (10-11 febbraio)

Campionato Italiano Juniores SL e Campionato Italiano Esordienti SL (3-4 marzo)

Campionato Italiano Veterani GR/SL (4 marzo)

Campionato Italiano Juniores GR/F e Campionato italiano Esordienti GR/F (10-11 marzo)

Coppa del Mondo Takasaki (17-18 marzo)

Coppa del Monda Iowa CIty (7-8 aprile)

Campionato Europeo Cadetti GR/SL/F Kiev (23-29 aprile)

Campionato Europeo Senior GR/SL/F (30 aprile-6 maggio)

Torneo Int. Città di Sassari CA/JU/SE GR/SL/F (24-26 maggio)

Campionato Europeo U23 GR/SL/F Istanbul (4-10 giugno)

Campionato del Mondo cadetti FS, GR, F (2-8 luglio)

Campionato del Mondo juniores FS, GR, F (17-23 settembre)

Campionato del Mondo veterani GR (5-7 ottobre)

Campionato del Mondo senior FS, GR, F (20-28 ottobre)













andrea.voria@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW 2