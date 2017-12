LIVE – Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega 2017-2018 in DIRETTA: Milano riesce a reagire ed è sotto di cinque punti all’intervallo (40-45)

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Stella Rossa, match valevole per la 15a giornata dell’Eurolega 2017-2018.













58-61 anche M’Baye non sbaglia. Un minuto alla fine

56-61 2/2 di Antic dalla lunetta

56-59 MICOOOOV! BOMBA! Un minuto e mezzo alla fine

53-59 Jankovic segna in penetrazione

53-57 perfetto dalla lunetta M’Baye. Tre minuti alla fine del terzo quarto

49-55 BERTAAAAANS! TRIPLAAAAA

46-55 solo 1/2 di Micov dalla lunetta. Segna pochissimo in questo terzo quarto Milano

45-55 ancora Lazic in penetrazione a firmare il +10. Cinque minuti a fine terzo quarto

45-53 grande appoggio al vetro di Lazic. Milano non riesce ad avvicinarsi

43-49 THEODORE! Tripla fondamentale

40-49 magia in penetrazione di Feldeine

Purtroppo poi Milano sbaglia ancora una comoda tripla. Sono passati tre minuti e ancora zero punti per l’Olimpia

STOPPATA PAZZESCA DI TARCZEWSKI SU LESSORT!

40-47 piazzato di Lessort dai cinque metri

Sfortunata Milano con la tripla di Bertans “sputatata” dal ferro

Riparte il match

FINE SECONDO QUARTO! Milano è tornata in partita e all’intervallo è sotto solo di cinque punti (40-45). Le triple di Bertans e l’energia di un grande Cinciarini hanno portato alla rimonta milanese.

40-45 Cinciarini segna in penetrazione e lascia solo tre secondi alla fine

38-45 segna Davidovac, ma grandi proteste milanesi per un pazzesco fallo non fischiato a Bertans. Ultima azione per milano

38-43 super penetrazione di Dangubic

Parziale di 11-0 di Milano che ha permesso all’Olimpia di rientrare in partita. Le triple di Bertans e l’energia di Kalnietis e Cinciarini hanno incendiato il Forum. 1.54 all’intervallo

38-41 BERTAAAAAAAAAANS! ESPLODE IL FORUM! ALTRA BOMBA!

35-41 2/2 di un Cinciarini scatenato e grande mattatore della rimonta di Milano. Due minuti a fine secondo quarto

33-41 KALNIETIIIIIS! ALTRA BOMBA MILANESE!

30-41 BERTAAAAAANS! Il lettone esce benissimo dai blocchi e brucia la retina. Tre minuti all’intervallo e timeout Stella Rossa

27-40 Tarczewski con il tap in del -13

25-40 ancora M’Baye con energia fino al ferro

23-40 c’è anche il libero del centro dei serbi

23-39 sta dominando la Stella Rossa. Lessort segna e c’è anche il fallo di Gudaitis

23-37 CINCIARINIIIII! SI SBLOCCA MILANO DA TRE! Tripla fondamentale del capitano milanese. Cinque minuti all’intervallo

20-37 ALTRA TRIPLA STELLA ROSSA! Davidovac firma il +17.

20-34 schiacciata di Davidovac e nuovo +14

20-32 ancora una bomba della Stella Rossa. Tripla di Rochestie

20-29 c’è anche il libero per il francese, che ha iniziato benissimo il secondo quarto

19-29 MBAYE! CANESTRO E FALLO SUBITO!

17-29 gran rimbalzo offensivo di M’Baye e poi appoggio al vetro del francese

FINE PRIMO QUARTO: inizio pazzesco della Stella Rossa, che sta demolendo di triple l’Olimpia. +14 per gli ospiti (15-29) con un Feldeine scatenato. Milano prova a restare aggrappata alla partita con Theodore

15-29 ancora Theodore a tenere viva Milano

13-29 scappa via la Stella Rossa con l’arresto e tiro di Feldeine. 50 secondi alla fine

13-25 super penetrazione di Theodore. 1.12 alla fine del primo quarto

11-25 ancora Stella Rossa mortifera da tre. Ci pensa Bjelica ora

Due minuti e mezzo alla fine del primo quarto. 0/2 di Gudaitis dalla lunetta e poi pessimo attacco milanese dopo il rimbalzo offensivo

Incredibile inizio al tiro della Stella Rossa. I serbi sono la peggior squadra da tre punti dell’intera Eurolega

11-22 liberi di Micov

9-20 mette anche il libero l’americano. Quattro minuti a fine primo quarto

8-20 THEODORE SEGNA CON IL FALLO!

6-20 ALTRA TRIPLA STELLA ROSSA! 4/4 per i serbi. Segna Bjelica dopo una grande azione

6-17 Milano difende malissimo e Rochestie brucia la retina da tre punti

6-14 gioco da tre punti di Goudelock (canestro + libero) per svegliare un po’ l’Olimpia

Cinque minuti al termine del primo quarto. Milano sotto di undici e Pianigiani costretto al timeout

3-14 ancora una difesa terribile di Milano e Rochestie arriva facilmente al ferro.

3-12 tripla di Antic dall’angolo. Inizio terribile per Milano

3-9 scatenato l’ex canturino Feldeine. Altro appoggio al ferro vincente. Sette minuti a fine primo quarto

2-7 Feldeine penetra e serve un comodo assist a Lessort che appoggia al vetro il +5

2-5 pazzesca tripla di tabella di Feldeine

2-2 schiacciata di Tarczewski e segna subito Milano

0-2 i primi punti sono di Lessort dalla lunetta

20.46: comincia la partita. Primo possesso per la Stella Rossa

20.45: questi i quintetti titolari

Milano: Theodore, Goudelock, Micov, Jefferson, Tarczewski

Stella Rossa: Rochestie, Feldeine, Dangubic, Bjelica, Lessort

20.38: ottima cornice di pubblico. Un Forum che cercherà di spingere Milano alla vittoria

20.35: dieci minuti all’inizio di una partita fondamentale per la stagione europea dell’Olimpia

20.25: in casa Stella Rossa il migliore è Taylor Rochestie, vecchia conoscenza del campionato italiano con la maglia di Siena. Rochestie sta viaggiando a 14 punti di media a partita e un ottimo contribuito lo sta dando anche James Feldeine, che ha una media poco superiore ai 13 punti a gara.

20.15: Milano è reduce dalla vittoria in campionato nel big match contro la Germani Brescia. L’Olimpia, però, deve trovare continuità in campo europeo, anche perchè non può permettersi un’altra sconfitta interna e soprattutto in questa stagione non può chiudere ancora all’ultimo posto e mettere a rischio la licenza

20.05: Così ha presentato la sfida Simone Pianigiani: “Affrontiamo una squadra solida che ha un’identità chiara. La Stella Rossa ha taglia difesa e grande aggressività in difesa. Rochestie e Feldeine sono i giocatori con licenza di creare ma gli altri sono tutti ruvidi e hanno stazza. La conseguenza è che sono la miglior squadra di EuroLeague nei rimbalzi d’attacco con 14 a partita, un’enormità. Dovremo resistere allo scontro fisico, sacrificarci nel tagliafuori, toccare la palla e tuffarsi prima di loro sui palloni vaganti. Ci teniamo tantissimo a chiudere il girone con una vittoria anche per dimostrare a noi stessi che il margine di distanza dalle migliori squadre è poco. Finora ce le siamo giocate tutte a viso aperto, tranne una, ma questo percorso vorremmo ci premiasse anche con qualche vittoria in più”.

20.00: Una stagione altalenante per i serbi, che dopo cinque sconfitte consecutive sono riusciti a vincere tre partite di fila (compresa trasferta a Madrid), per poi perdere ancora le ultime due contro Fenerbahce e Panathinaikos.

19.50: Una sfida assolutamente da vincere per la squadra di Simone Pianigiani, che è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei uscite europee. Serve una vittoria anche per la classifica, visto che Milano ha un record di 4-9 e con un successo aggancerebbe proprio la Stella Rossa, dandosi ancora qualche speranza in chiave playoff.

19.45: buonasera e benvenuti alla diretta della partita

