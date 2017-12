Hockey ghiaccio, Mondiali 2018: il calendario e le date. Programma completo della rassegna iridata in Danimarca

Il 2018 è alle porte e con esso tutti gli eventi sportivi che si terranno in un anno che vedrà il momento clou con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Per quanto riguarda l’hockey su ghiaccio, oltre alle gare che mettono in palio l’oro olimpico, ci sarà anche il Mondiale, organizzato in Danimarca nel mese di maggio. La rassegna prenderà il via venerdì 4 maggio e si concluderà domenica 20, con la disputa di ben 64 partite.

Due i gironi iniziali, composti ognuno da otto squadre. Nel gruppo A sono inserite Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Bielorussia, Slovacchia, Francia e Austria, mentre nel gruppo B vi sono Canada, Finlandia, USA, Germania, Corea del Sud, Norvegia, Danimarca e Lettonia. Tutte le gare si terranno fra i due palazzetti della Royal Arena e della Jyske Bank Boxen, la prima locata a Copenhagen, la seconda a Herning.

Le 56 partite della fase eliminatoria si terranno fra il 7 maggio e il 15 maggio, con un programma molto denso e squadre chiamate a scendere in campo pressoché ogni giorno. Al termine della fase a gironi, si procederà con quarti di finale, semifinali e finali per il bronzo e per l’oro. La Svezia è la nazione campione in carica, dopo aver vinto l’edizione iridata 2017 ai rigori contro il Canada. +

Di seguito, il programma completo dei Mondiali di Hockey su ghiaccio 2018.

Il programma completo dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2018

4-15 maggio: fase a gironi

17 maggio: quarti di finale

19 maggio: semifinali

20 maggio: finali per 1° e 3° posto



Foto: IIHF