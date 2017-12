Ciclismo: Claudia Cretti riabbraccia le compagne della nazionale a Montichiari

Sono passati poco più di cinque mesi da quel terribile incidente: sulle strade del Giro Rosa Claudia Cretti, quel tragico 6 luglio, era caduta e ha sconvolto tutto il mondo del ciclismo. Una lunghissima riabilitazione e, ora, giorno dopo giorno, l’obiettivo di tornare alla quotidianità che precedeva quella maledetta giornata.

Due giorni fa c’è stato un momento davvero emozionante. Claudia, al Velodromo di Montichiari, ha incontrato le sue compagne di nazionale, che l’hanno sempre sostenuta in ogni competizione in giro per il mondo, portando con loro l’hashtag #ForzaClaudia. Una giornata speciale, nel mezzo del ritiro delle azzurre sul Velodromo lombardo.

Foto: BiciTV













Foto: FB Claudia Cretti