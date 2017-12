Boxe, Domenico Urbano accoltellato dal cognato durante il pranzo di Natale. L’ex Campione in prognosi riservata

Domenico Urbano è stato accoltellato durante il pranzo di Natale. Il pugile, ex Campione dell’Unione Europea nei pesi piuma, è infatti stato colpito al collo da un cognato che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio su decisione di Gabriella De Lucia, sostituto procuratore della Repubblica di Vasco.

Il fatto è accaduto ieri a Vasco Marina (Chieti). Il 41enne avrebbe litigato in maniera veemente con il parente e il tutto è sfociato in questo gesto efferato. I commensali, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e lì Urbano è stato operato: ora è in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita.