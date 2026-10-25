Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 25 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 25 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la F1 con il GP degli USA, la ginnastica artistica con i Mondiali, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Nella finale dell’ATP 250 di Lione di tennis scenderà in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, che sarà opposto allo statunitense Taylor Fritz: sarà l’ottavo incrocio tra i due, con il tennista italiano in vantaggio per 4-3 nei precedenti e vittorioso anche nell’unica sfida del 2026, negli ottavi degli Australian Open, per 6-2 7-5 6-4.
Si aprirà anche per gli uomini, sempre con il gigante di Soelden (Austria), la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: saranno sette gli azzurri al via della gara odierna sui 69 partenti della prima run: Alex Vinatzer scatterà con il pettorale numero 11, Giovanni Borsotti con il 29, Giovanni Franzoni con il 31, Filippo Della Vite con il 33, Luca De Aliprandini con il 44, Tobias Kastlunger con il 48 e Simon Talacci con il 54.
Cancellata anche la gara della MotoGP a Phillip Island. Mancano le condizioni minime di sicurezza
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 25 ottobre
0.40-0.50 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW CANCELLATA
1.05 Short track, World Tour Vancouver: 2a giornata, sessione serale – YouTube Skating ISU, Discovery Plus, HBO Max
2.00 (prima del cambio dell’ora) Baseball MLB, World Series: gara-2, Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
2.00 (prima del cambio dell’ora) Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 10.45 differita TV8 HD, tv8.it CANCELLATA 2.15 (dopo il cambio dell’ora) Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.00 differita TV8 HD, tv8.it CANCELLATA 4.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it CANCELLATA
5.30 Tennis, WTA 250 Osaka: finale, Krueger-Siniakova – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
7.30 Lotta, Mondiali senior Astana: 2a giornata – UWW+
9.40 Atletica, Maratona di Venezia – Rai Play Sport 2, Rai Sport HD fino alle 9.55 e dalle 11.15 in poi
10.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: finale, Rybakina-Fernandez – SuperTennis HD, SuperTennis+, Sky Sport Max, Sky Go, NOW
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 HD, HBO Max, DAZN
11.00 Tennis, ATP 250 Almaty: finale, Medvedev-Basilashvili – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
11.30 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: coppie d’artistico, libero – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
12.00 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
12.30 Calcio, Serie A: Inter-Fiorentina – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Como – DAZN
13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1 HD, HBO Max, DAZN
13.10 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: individuale maschile, libero – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
14.00 Ginnastica artistica, Mondiali: Finali di specialità (volteggio maschile, trave, parallele, corpo libero femminile, sbarra) – Rai Sport HD, Rai Play
14.30 Tennis, ATP 250 Lione: finale, Musetti-Fritz – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Frosinone – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Venezia – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Como 1907-Sassuolo – DAZN
15.30 Rugby, Serie A élite maschile: Biella Rugby Club-Petrarca Rugby – Rai Play Sport 3, therugbychannel.it
16.00 Basket, Serie A: Milano-Virtus Bologna – Cielo, cielotv.it, LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Macerata – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
16.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: finale, Struff-Griekspoor – Sky Sport 259, Sky Sport Tennis (al termine di Musetti-Fritz), Sky Go, NOW, Tennis TV
16.30 Basket, Serie A: Maxima Roma-Udine – LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Itas Trentino-Cisterna Volley – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Firenze – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
18.00 Basket, Serie A: Venezia-Treviso – LBA TV
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Schio, Battipaglia-Livorno, Roseto-Sesto San Giovanni, Brixia-San Martino di Lupari, Campobasso-Tortona – FLIMA
18.00 Volley, Superlega: Sir Susa Scai Perugia-Tinet Prata di Pordenone – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Vero Volley Monza-Rana Verona – DAZN, VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Juventus – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Fiorentina – DAZN
18.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Cantù, Trieste-Verona – LBA TV
19.00 Volley, Superlega: Allianz Milano-Acqua Sant’Anna Cuneo – DAZN, VBTV
19.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Bulgaria – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport
20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Milan – DAZN, DAZN 1
21.00 F1, GP USA: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 22.25 differita TV8 HD, tv8.it
0.05 di lunedì 26 ottobre Short track, World Tour Vancouver: 3a giornata, sessione serale – YouTube Skating ISU, Discovery Plus, HBO Max
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 ED ALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 14.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00