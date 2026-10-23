LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Nemour per la storia nell’all-around, le Fate devono reagire

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Le qualificate alle finali – Le pagelle dell’Italia – Da dove riparte l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) va in scena la finale del concorso generale individuale femminile. Si preannuncia grande spettacolo nella serata che incoronerà la ribattezzata Reginetta della Polvere di Magnesio: chi sarà l’atleta più completo sui quattro attrezzi? Chi si meriterà lo scettro iridato e chi conquisterà le ambite medaglie, le prime individuali per le donne in questa rassegna iridata?

L’all-around ha un candidata in pectore unica e indiscussa, ovvero l’algerina Kaylia Nemour, che punta a scrivere una pagina di storia: diventare la prima ginnasta africana a imporsi sul giro completo in campo iridato. Fuoriclasse indiscussa alle parallele asimmetriche (oro olimpico e mondiale), portentosa alla trave, solida al volteggio e al corpo libero, ha firmato il miglior punteggio nel turno preliminare e ora vuole meritarsi il gradino più alto del podio dopo la quarta piazza dello scorso anno.

Attenzione però a eventuali errori e cadute, che sono sempre dietro l’angolo in questo tipo di gara. Nemour dovrà fare i conti con due elementi di eccellente caratura, ovvero la statunitense Skye Blakely e la russa Liudmila Roshchina, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare. Nella bagarre per le medaglie si inseriranno anche la francese Elena Colas, le cinesi Qinqin Ke e Qingying Zhang, la statunitense Claire Pease. Giulia Perotti e Sofia Tonelli, ammesse con il 17mo e 18mo riscontro, proveranno a inseguire la top-10.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della finale all-around femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 21.30 circa. Buon divertimento a tutti.