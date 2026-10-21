LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: le Fate provano ad inserirsi tra le big nella finale a squadre

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Le speranze dell’Italia – Il responso delle qualifiche – Regolamento e pass olimpici

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) va in scena la finale a squadre femminile. Si preannuncia grande spettacolo con quella che è considerata la prova regina, l’evento che premia la caratura tecnica e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese: chi riuscirà a fare festa e a salire sul podio, meritandosi la maglia e anche gli annessi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028?

L’Italia sogna la grande magia, a sette anni di distanza dal bronzo conquistato a Stoccarda: le Fate ripartiranno dal quarto posto conseguito nel turno preliminare, con tutte le carte in regola per andare a caccia della medaglia e del biglietto a cinque cerchi. Le ragazze del DT Enrico Casella partiranno dagli staggi e gireranno insieme alla Russia: Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli andranno all’assalto!

La nostra Nazionale dovrà spingere sugli staggi e alla trave, cercare di essere precisa al corpo libero e poi difendersi al volteggio, dove non si può fare leva sui doppi avvitamenti. Le azzurre dovranno vedersela soprattutto con tre rivali di riferimento: la Cina, prima in qualifica e superba sui 10 cm, ma solita all’errore; gli USA, secondi nel turno preliminare, che difendono lo scettro dal 2020; la Russia, terza due giorni fa, priva di Angelina Melnikova eppure ai massimi livelli. Attenzione al solido Giappone e alla Francia di Elena Colas.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 21.30 circa. Buon divertimento a tutti.