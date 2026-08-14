Artistica
LIVE Europei 2026, venerdì 14 agosto in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Quadarella e Battocletti. Giornata campale per gli azzurri
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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di nuoto, atletica e ginnastica artistica: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 14 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI ATLETICA E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA E LE AZZURRE IN GARA