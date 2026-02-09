Sport in tv oggi (lunedì 9 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 9 febbraio, i riflettori dello sport mondiale sono rivolti sempre verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ma nel frattempo alcune discipline estive non si fermano e propongono diversi eventi. La Nazionale italiana di cricket inizia il suo percorso nella Coppa del Mondo T20 (specialità a cinque cerchi) in India sfidando la Scozia.

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI CON GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Comincia inoltre una nuova settimana di tennis con i primi turni del WTA 1000 di Doha e di tre tornei ATP (i 500 di Dallas e Rotterdam ed il 250 di Buenos Aires), che vedranno impegnati un paio di giocatori azzurri. Spazio infine per i posticipi della Serie A di basket (Brescia-Virtus Bologna e Treviso-Olimpia Milano) e calcio (Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari).

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 9 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 febbraio

6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Italia-Scozia – Diretta streaming su ICC.TV

10.05 Sport invernali, Olimpiadi Milano Cortina 2026: sesta giornata – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 20.50 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Oman-Zimbabwe – Diretta streaming su ICC.TV

11.00 Tennis, WTA Doha: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

13.00 Tennis, ATP Rotterdam: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Canada-Sudafrica – Diretta streaming su ICC.TV

17.00 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno (3° match sul centrale Andrea Pellegrino-Tomas Martin Etcheverry) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Cremonese – Diretta streaming su DAZN

19.00 Tennis, ATP Dallas: primo turno (1° match sul centrale Mattia Bellucci-Brandon Nakashima) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.50), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Virtus Bologna – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.30 Basket, Serie A: Treviso-Olimpia Milano – Diretta streaming su LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Villareal-Espanyol – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 10.05

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 12.10

LA DIRETTA LIVE DELLO SLOPESTYLE FEMMINILE DI FREESTYLE DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL DOPPIO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.35

LA DIRETTA LIVE DEI 1000 METRI FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 17.30

LA DIRETTA LIVE DELLA RHYTHM DANCE DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 19.20