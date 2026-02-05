Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 5 febbraio, calendario, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 5 febbraio va in scena la seconda giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ci si sta preparando alla Cerimonia d’Apertura in programma domani e non si assegneranno medaglie, ma il programma si preannuncia particolarmente ricco con una serie di eventi che ci terranno compagnia per una dozzina di ore e che ci aiuteranno a entrare nel clima della rassegna a cinque cerchi in vista dell’accensione del braciere.

Si incomincerà alle ore 10.05 con il torneo di curling doppio misto: l’Italia farà il proprio debutto affrontando la Corea del Sud, Amos Mosaner e Stefania Constantini si presenteranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo da Campioni Olimpici di Pechino 2022. Si proseguirà alle ore 11.30 con la prove cronometrate della discesa libera maschile (sulla pista Stelvio di Bormio).

Alle ore 14.40 l’Italia farà il proprio esordio nel torneo di hockey ghiaccio femminile affrontando la Francia, nel mezzo delle prove cronometrate di slittino (prima gli uomini alle ore 14.30 e poi le donne alle ore 17.00). Alle ore 19.05 una nuova partita degli azzurri del curling contro il Canada, poi dalle ore 19.30 le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 5 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi odierni saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD dalle 10.00 alle 12.10, dalle 15.15 alle 17.10, dalle 19.00 alle 21.45; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 5 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Cechia Norvegia-USA

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Germania

14.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 3-4

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: USA-Svizzera, Norvegia-Canada

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Francia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Cechia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 1-2

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 1

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Gran Bretagna-Cechia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 1

20.15 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.00 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle 10.00 alle 12.10, dalle 15.15 alle 17.10, dalle 19.00 alle 21.45, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle 10.00 alle 12.10, dalle 15.15 alle 17.10, dalle 19.00 alle 21.45, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 5 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Corea del Sud

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 2: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Florian Schieder

14.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 3-4: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Francia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 1-2: Sandra Robatscher, Verena Hofer



17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 1: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner



19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Canada

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (prima manche): Ian Matteoli

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 1: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon



20.15 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (seconda manche): Ian Matteoli

21.00 SNOWBOARD – Big Air maschile, qualificazioni (terza manche): Ian Matteoli

