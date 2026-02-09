Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (9 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 9 febbraio, terzo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle cinque finali che assegneranno medaglie: la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard ed il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci.Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella combinata maschile a squadre dello sci alpino, dove vedremo all’opera (coppie da definire) nella discesa libera Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, e nello slalom Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer.

Dopo le eccellenti prestazioni di Franzoni e Paris nella discesa, valsa l’argento e il bronzo olimpico al bresciano e all’atleta della Val d’Ultimo, si spera che anche gli altri azzurri riescano ad alzare l’asticella. Ciò detto sarà interessante anche prendere nota di quanto accadrà nelle prove cronometrate dello skeleton, per comprendere se i materiali degli azzurri saranno funzionali alle condizioni di gare sul budello di Cortina.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (10.30-14.30, 17.30-19.00, 20.30-23.30), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-22.55), Eurosport2 (10.00-23.10), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Lunedì 9 febbraio

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.00 SLITTINO – Staffetta a squadre, prove cronometrate 1-2 (Italia)

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) (Maria Gasslitter)

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) (Maria Gasslitter)

13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4 (Voetter/Oberhofer)

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche) (Maria Gasslitter)

13.53 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminili (Maybritt Vigl)

18.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali

18.35 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio, rhythm dance (Guignard/Fabbri)

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia

