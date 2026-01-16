Sport in tv oggi (venerdì 16 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con l’Opening Week degli Australian Open ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Dopo la vittoria, sempre in esibizione, dello spagnolo Carlos Alcaraz sull’australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere alle ore 7.00 italiane, scendendo in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis.

Quella odierna sarà l’ultima esibizione di Jannik Sinner prima dell’esordio stagionale ufficiale, fissato per il primo torneo del Grand Slam: il match si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne. L’azzurro ed il canadese si sono incontrati per sei volte in incontri ufficiali, ed il bilancio è di 4-2 per Sinner.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 16 gennaio

23.00 del 15 gennaio Tennis, ATP Auckland: semifinali – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

1.30 Tennis WTA Adelaide: semifinali – Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

2.30 Tennis ATP Adelaide: semifinali (secondo match dalle 2.30 Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten) – Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

3.00 Tennis, WTA Hobart: semifinali (2° match dalle 3.00, non prima delle 5.00 Cocciaretto-Ruzic) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

3.45 Snowboard, Coppa del Mondo Dongbeija: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

5.55 Rally, Dakar: 12a tappa – 22.45 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 23.30 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

7.00 Tennis, Opening Week Australian Open: esibizione, Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime – discovery+

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zhangjiakou: HS140 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.30 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: gara femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: PCR femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tarvisio: 2a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: PCR maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: superG maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: gara maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Pattinaggio artistico, Europei: rhythm dance danza sul ghiaccio – discovery+, dalle 13.25 Eurosport 2 HD, DAZN, dalle 15.45 Rai Sport HD, Rai Play

13.30 Short track, Europei: qualificazioni sessione 1 – YouTube Skating ISU

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.30 Pallanuoto, Europei: Montenegro-Spagna – Eurovision Sport

16.30 Short track, Europei: qualificazioni sessione 2 – YouTube Skating ISU

17.00 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.00 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: qualificazioni slopestyle maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallamano, Europei: Italia-Islanda – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport

18.00 Pallamano, Europei: Portogallo-Romania e Slovenia-Montenegro – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallanuoto, Europei: Ungheria-Paesi Bassi – Eurovision Sport

18.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Courchevel: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 Pattinaggio artistico, Europei: free program individuale femminile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN, dalle 19.55 Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Pallamano, Europei: Danimarca-Macedonia del Nord, Far Oer-Svizzera, Ungheria-Polonia – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Pallanuoto, Europei: Francia-Serbia – Eurovision Sport

20.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo: moguls maschili e femminili – discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Pisa-Atalanta – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME DALLE 7.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISLANDA DI PALLAMANO DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00