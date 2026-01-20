Sport in tv oggi (martedì 20 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica: sul cemento di Melbourne si conclude il primo turno e avremo così chiari i vari accoppiamenti: grande attesa per l’esordio di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e anche del doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, senza dimenticarsi di Luca Nardi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto.

Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con il gigante femminile sulle nevi italiane di Kronplatz (tornerà in gara Federica Brignone) e con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, mentre la Coppa del Mondo di salto con gli sci offrirà la gara femminile a Zao. Gli amanti del grande ciclismo sono in festa: oggi inizia ufficialmente la nuova stagione maschile con il prologo del Tour Down Under (evento di livello World Tour).

L’Italia affronterà la Polonia nell’ultimo match della prima fase a gironi degli Europei di pallamano maschile (gli azzurri sono già eliminati, ma sarà importante vincere in prospettiva qualificazioni ai Mondiali) mentre in Serbia proseguiranno gli Europei di pallanuoto maschile con nuovi incontri della seconda fase. Serata ricchissima con la Champions League di calcio (saranno interessate Inter e Napoli), l’Eurolega di basket (l’Olimpia Milano farà visita al Real Madrid) e la Serie A1 di volley femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 20 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 20 gennaio

01.00 TENNIS – Australian Open, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max). Musetti-Collignon (ore 01.00), Sonego-Taberner (ore 01.00), Darderi-Garin (ore 01.00), Errani/Paolini-Lumsden/Tang (ore 01.00), Cocciaretto-Grabher (secondo match dalle ore 01.00), Nardi-Wu (terzo match dalle ore 01.00), Sinner-Gaston (terzo match dalle ore 01.30 e non prima delle ore 09.00)



07.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS102 femminile a Zao, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS102 femminile a Zao, gara (diretta streaming su Discovery+)

08.30 CICLISMO – Tour Down Under, prologo: Adelaide-Adelaide (diretta streaming su Discovery+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kronplatz, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kronplatz, seconda manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (amichevole) – Italia U15-Slovenia U15 (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.30 PALLANUOTO (Europei) – Paesi Bassi-Francia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.30 CALCIO (Champions League) – Kairat Almaty-Club Brugge (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Italia-Polonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Due partite: Macedonia del Nord-Romania, Montenegro-Svizzera (diretta streaming su EHF Tv)

18.00 CALCIO (amichevole) – Spagna U17-Italia U17 (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Milan-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Champions League) – Tofas-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Challenge Cup, andata ottavi di finale) – Stella Rossa Belgrado-Milano (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO (Europei) – Spagna-Ungheria (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 BASKET (Eurolega) – Hapol Tel Aviv-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Cluj Napoca (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 BASKET (Champions League) – Rytas-Hapoel Holon (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ahli-Al Khaleej (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Champions League) – Bodo/Glimt-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su Cielo alle ore 21.30)

18.45 BASKET (Eurolega) – Monaco-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Tre partite: Chemnitz-JL Bourg, Hapoel Gerusalemme-Bahcesehir, Slask Wroclaw-Aris Salonicco (diretta streaming su Euro League Tv)

19.00 VOLLEY (Champions League) – Luneburg-Zawiercie (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Firenze (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Chieri (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 VOLLEY (Champions League) – Montpellier-Haasrode Leuven (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Baskonia (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Danimarca-Portogallo, Slovenia-Far Oer, Ungheria-Islanda (diretta streaming su EHF Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Dubai (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Valencia-Parigi (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Monviso (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Perugia (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 PALLANUOTO (Europei) – Serbia-Montenegro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.45 CALCIO (FA Cup inglese, sedicesimi di finale) – Salford-Swindon (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League) – FC Copenhagen-Napoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Inter-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Olympiacos-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Monaco (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-PSG (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Tottenham-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Villareal-Ajax (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

21.00 BASKET (Champions League) – Gran Canaria-Trieste (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Champions League) – Tenerife-Nymburk (diretta streaming su DAZN)

