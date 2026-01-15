Sport in tv oggi (giovedì 15 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 15 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis coi tanti tornei in territorio oceanico, in avvicinamento agli Australian Open. A questo proposito, tante esibizioni: il Kooyong Classic con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli coinvolti; l’Opening Week con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in campo. Tanta italia nelle qualificazioni al primo Major dell’anno.

In primo piano poi gli sport invernali con le prove di discesa maschile e femminile, rispettivamente a Wengen e a Tarvisio, mentre nel massimo circuito internazionale del biathlon a Ruhpolding (Germania) assisteremo alla staffetta maschile. In evidenza anche le competizioni continentali di volley femminile e basket, ovvero Champions League e basket, senza dimenticare l’impegno del Settebello negli Europei 2026. Questo e molto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 15 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 15 gennaio

00:30 Tennis, Kooyong Classic 2026: terza giornata – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Berrettini vs Schoolkate 2° match e inizio programma dalle 00:30 italiane; Cobolli vs Zverev 4° match non prima dalle 05:30 italiane e inizio programma dalle 00:30 italiane)

01:00 Tennis, ATP Auckland 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Giron 1° match e inizio programma alle 23:30 italiane di mercoledì 14 gennaio)

01:00 Tennis, Australian Open 2026: qualificazioni uomini – Diretta streaming su Discovery+.

(Travaglia vs Sweeny 1° match e inizio alle 01:00 italiane; Zeppieri vs Sakamoto 1° match e inizio programma dalle 01:00 italiane; Maestrelli vs Lajovic 2° match e inizio programma dalle 01:00 italiane)

01:00 Tennis, Australian Open 2026: qualificazioni donne – Diretta streaming su Discovery+.

(Bronzetti vs Stephens 1° match dalle 01:00 italiane)

01:30 Tennis, WTA Adelaide 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30, SuperTennis HD dalle 09:00; in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.

01:30 Tennis, ATP Adelaide 2026: quarti di finale doppio – Diretta streaming su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 4° match e inizio programma dalle 05:30 italiane)

03:00 Tennis, WTA Hobart 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Bondar 1° match e inizio programma dalle 03:00 italiane)

03:00 Tennis, ATP Adelaide 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 12:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

03:30 Basket, NBA 2026: Dallas Mavericks vs Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

04:30 Tennis, Australian Open 2026: sorteggio tabellone principale – Diretta streaming su canale Youtube Australian Open.

06:15 Rally, Dakar 2026: undicesima tappa – Sintesi su Sky Sport Arena (204) dalle 23:00; sintesi quotidiana in sintesi su Discovery+, SkyGo, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

07:00 Tennis, Opening Week 2026: Novak Djokovic vs Frances Tiafoe – Diretta streaming su Discovery+.

09:00 Tennis, Opening Week 2026: Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur – Diretta streaming su Discovery+.

09:25 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Sci alpino, Coppa Europa a Pass Thurns (Austria): discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Tarvisio: prima prova cronometrata di discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12:05 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12:30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): seconda prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su Discovery+.

12:45 Pallanuoto, Europei 2026: Turchia vs Slovacchia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13:00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Courchevel (Francia): sprint maschile e femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

14:00 Snooker, The Masters 2026: quarti di finale – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

14:20 Pattinaggio artistico, Europei 2026: programma corto maschile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16:30; in streaming su RaiPlay, dalle 15:55 su Eurosport2 HD e su DAZN, dalle 14:35 su Discovery+.

14:30 Biathlon, Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania): staffetta maschile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

15:15 Pallanuoto, Europei 2026: Romania vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

17:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18:00 Pallanuoto, Europei 2026: Slovenia vs Georgia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18:00 Golf, Sony Hawaii Open 2026: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18:30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:30 Calcio, Serie A 2026: Verona vs Bologna – Diretta tv su DAZN (214); in streaming su DAZN.

19:30 Basket, Eurolega 2026: Bayern vs Panathinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Pattinaggio artistico, Europei 2026: programma libero femminile – Diretta tv dalle 20:40 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay dalle 20:40, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

20:05 Basket, Eurolega 2026: Maccabi Tel Aviv vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Pallanuoto, Europei 2026: Grecia vs Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

20:30 Volley, SuperLega 2026: Cisterna vs Monza – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su VBTV.

20:30 Freestyle, Coppa del Mondo a Waterville Valley Resort (USA): moguls uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Olimpia Milano vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Volley femminile, Champions League 2026: A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs Dresdner SC – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.

20:30 Calcio, Bundesliga 2026: Augusta vs Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega 2026: Paris vs Monaco – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Como vs Milan – Diretta tv su DAZN (214); in streaming su DAZN.