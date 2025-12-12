Sport in tv oggi (venerdì 12 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 12 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali a farla da padroni con la Coppa di sci alpino femminile a St. Moritz a monopolizzare la scena. Sofia Goggia sfida la sua grande amica, Lindsey Vonn, per svettare nella prima discesa della stagione. In primo piano anche la Coppa del mondo di biathlon, sci di fondo e di speed skating.

Spazio anche ai campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta, al basket con la Virtus Bologna impegnata in Eurolega. Le V nere se la vedranno contro l’Hapoel Tel Aviv in una sfida molto impegnativa. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 12 dicembre

04.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): halfipe uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

09.40 Nuoto, Campionati italiani invernali in vasca corta 2025: seconda giornata (sessione diurna) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.25 alle 12.15; in streaming su RaiPlay (10.25-12.15).

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia (Italia): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.

12.30 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

12.54 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

13.40 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division B – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: De Akker vs Florentia – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.

14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazioni team sprint uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

15.35 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): HS140 femminile round 1 – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): finali team sprint uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (in differita in tv su RaiSport HD dalle 21.00), Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

17.15 Nuoto, Campionati italiani invernali in vasca corta 2025: seconda giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.25 alle 12.15; in streaming su RaiPlay (17.55-19.30).

17.20 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

17.45 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Francia vs Germania – Diretta streaming sul canale Youtube IHF Competitions.

18.00 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division A – Diretta streaming su Discovery+ e canale Youtube Skating ISU.

19.00 Hockey ghiaccio, European Cup of Nations 2025: Ungheria vs Italia – Diretta streaming su IIHF.TV

19.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Monaco vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 uomini – Diretta streaming su Discovery+.

19.30 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo vs Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

19.40 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Trieste vs Salerno – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Capurso vs Avellino – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Genzano vs Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: L84 vs Mantova – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Sala Consilina vs Città di Cosenza – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Palermo vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20.45 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Olanda vs Norvegia – Diretta streaming sul canale Youtube IHF Competitions.

20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Lecce vs Pisa – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Napoli vs Olympic Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Rugby, Amlin Challenge Cup 2025: Montpellier vs Zebre – Diretta streaming su EPCR tv.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Real Sociedad vs Girona – Diretta streaming su DAZN.

21.50 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.

23.10 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo maschile (run-1) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

00.35 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo femminile (run-2) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.