Sport in tv oggi (giovedì 18 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 18 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il basket con l’Eurolega, l’Eurolega femminile e l’EuroCup femminile, il calcio con la Supercoppa Italiana e la Conference League, il volley con il Mondiale per Club, e tanto altro ancora.

Nella terza ed ultima giornata del Gruppo B del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia dovrà giocarsi la qualificazione alle semifinali con i brasiliani del Sada Cruzeiro: in classifica la formazione italiana comanda con 5 punti, davanti ai nipponici dell’Osaka Bluteon, secondi a quota 4, ed ai brasiliani del Sada Cruzeiro, terzi con 3. Già eliminati i libici dello Swehly, battuti da Perugia all’esordio ed ancora a quota 0 in classifica.

Perugia sarà padrona del proprio destino e dovrà conquistare almeno un punto contro i sudamericani per qualificarsi alle semifinali: gli umbri passeranno il turno in caso di vittoria per 3-0, 3-1, 3-2 oppure in caso di sconfitta per 2-3. La formazione italiana potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta per 1-3 o 0-3 contro i brasiliani, ma in quel caso avrebbe bisogno della sconfitta dell’Osaka Bluteon, con qualsiasi punteggio, con lo Swehly.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 18 dicembre

9.00 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Tennis, World Tennis League: 2a giornata – SuperTennis HD, SuperTenniX

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: 12.5 km individuale femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa St. Moritz: discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Pattinaggio artistico, Campionati Italiani junior: 2a giornata – FISG TV

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: 2a giornata – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.45 Snowboard, Coppa del Mondo Carezza: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, dalle 13.05 anche su Rai Sport HD

14.00 Volley, Mondiale per club: Perugia-Sada Cruzeiro – VBTV, DAZN

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.15 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: 15 km individuale maschile – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Slittino, Coppa del Mondo Lake Placid: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Skeleton, Coppa del Mondo Sigulda, gara femminile – YouTube IBSF

17.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Copper Mountain: qualificazioni halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

17.30 Volley, Mondiale per club: Swehly Sports Club-Osaka Bluteon – VBTV

19.30 Basket femminile, Eurolega: Reyer Venezia-DVTK Miskolc – YouTube EuroLeague Women

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Napoli-Milan – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Hapoel – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.15 Basket femminile, EuroCup: BAXI Manresa-Geas Sesto San Giovanni – YouTube FIBA

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Fenerbahce – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Losanna-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Crystal Palace-Kups – Sky Sport Max, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Mainz-Samsunspor – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Strasburgo-Breidablik – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Rayo Vallecano-Drita – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Volley, Mondiale per club: Praia Clube-Aluron CMC Warta Zawiercie – VBTV

00.30 di venerdì 19 dicembre Volley, Mondiale per club: Vôlei Renata-Al-Rayyan Sports Club – VBTV

