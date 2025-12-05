LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell’ultimo week end della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena il primo giorno dedicato alle prove libere. Un day-1 importante per andare a definire l’assetto delle monoposto, in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Inizia la volata per il Mondiale. Un round in cui è ancora tutti in gioco per la conquista dell’iride tra i piloti. Sono tre i racing driver in ballo: il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri della McLaren; l’olandese Max Verstappen della Red Bull. Norris si presenza in vetta alla classifica generale, con 12 punti di margine nei confronti di Verstappen e 16 rispetto al compagno di squadra. Sarà interessante capire come i team coinvolti gestiranno le pressione.

Il tutto si svilupperà su un circuito lungo 5,281 chilometri e con 16 curve, ben conosciuto dai piloti perché è anche sede abituale dei test post stagionali. Le condizioni della pista potranno pertanto mutare a seconda della parte di giornata in cui le monoposto scenderanno in pista ma anche per via della gommatura che le gare di supporto, inclusa la Formula 2, forniranno.

La Ferrari si presenta all’appello con aspettative piuttosto basse. La Rossa, reduce da un’annata negativa, è molto probabile che terminerà questo campionato senza vittorie nei GP. Una SF-25 rivelatasi mediocre in tutto, non dando l’opportunità al monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton di lottare per i successi nelle singole tappe. Nel ruolo di terzo incomodo nella sfida tra la McLaren e la Red Bull è più probabile vi possa essere le Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli pronti ad approfittare di qualsiasi situazione favorevole.

Il week end inizierà con la prima sessione di prove libere prevista alle 10:30 nostrane. La FP2 prenderà il via invece alle 14:00 italiane.