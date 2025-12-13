A che ora gli sport invernali oggi: orari 13 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, lo sci di fondo, la snowboardcross, lo snowboard alpino e lo speed skating, e di IBU Cup per il biathlon.

Nella seconda discesa femminile di St. Moritz saranno nove le azzurre al via: Laura Pirovano partirà col 7, Sofia Goggia col 9, Nicol Delago col 18, Roberta Melesi col 22, Nadia Delago col 27, Elena Curtoni col 29, Sara Thaler col 40, Vicky Bernardi col 44 ed Asja Zenere col 52.

Nel gigante maschile di Val d’Isere saranno sei gli italiani al via della prima manche: Alex Vinatzer partirà col 13, Luca De Aliprandini col 15, Giovanni Borsotti col 28, Filippo Della Vite col 31, Tobias Kastlunger col 57 e Simon Talacci col 58.

Saranno 20 le formazioni al via della staffetta femminile di biathlon ad Hochfilzen, ed a rappresentare i colori azzurri saranno, nell’ordine, Hannah Auchentaller all’apertura, Dorothea Wierer nel secondo tratto, Samuela Comola nella terza frazione, e Lisa Vittozzi in chiusura.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 13 dicembre

2.00 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio maschile – discovery+, YouTube FIL Luge

2.50 Slittino, Coppa del Mondo Park City: doppio femminile – discovery+, YouTube FIL Luge

4.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.30 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: seconda discesa libera femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa Europa Santa Caterina Valfurva: discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, dalle 12.15 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del nuoto)

11.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 femminile – discovery+

12.00 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lille­hammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: qualificazioni sprint tl maschile e femminile – discovery+

14.00 Speed skating, Coppa del Mondo Hamar: 1000, 3000 donne, 5000 uomini – discovery+, YouTube Skating ISU

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.30 Biathlon, IBU Cup: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Hockey ghiaccio, Sárközy Tamás Memorial Tournament: Italia-Polonia – fisg.tv

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: sprint tl maschile e femminile – discovery+, dalle 16.30 anche su Rai Sport HD, Rai Play (al termine del rugby), dalle 17.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 3, discovery+, dalle 18.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+

21.30 Snowboard, Coppa del Mondo Steamboat: big air maschile e femminile – discovery+