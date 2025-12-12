A che ora gli sport invernali oggi: orari 12 dicembre, calendario gare, tv, streaming

Oggi, venerdì 12 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla prima della velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi di St. Moritz (Svizzera), la discesa terrà banco e Sofia Goggia è tra le principali favorite per il successo, desiderosa di ottenere il primo podio di questa stagione nel massimo circuito internazionale.

In primo piano anche le Coppa del Mondo di biathlon con le due Sprint di Hochfilzen (Austria), di skicross in Val Thorens (Francia), di sci di fondo a Davos (Svizzera) e ad Hamar (Norvegia) per lo speed skating, senza dimenticare il via del massimo circuito dello slittino a Park City (USA).

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 12 dicembre

04.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): halfipe uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia (Italia): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.

12.30 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

12.54 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

13.40 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division B – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.

14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazioni team sprint uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

15.35 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): HS140 femminile round 1 – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): finali team sprint uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (in differita in tv su RaiSport HD dalle 21.00), Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

17.20 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division A – Diretta streaming su Discovery+ e canale Youtube Skating ISU.

19.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 uomini – Diretta streaming su Discovery+.

21.50 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.

23.10 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo maschile (run-1) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.

00.35 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo femminile (run-2) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.