Sport in tv oggi (sabato 22 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 22 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la seconda semifinale di Coppa Davis, il calcio con la Serie A e la Serie A femminile, la F1 con le prove libere e le qualifiche del GP di Las Vegas, e tanto altro ancora.

Si concluderanno per l’Italia le Quilter Nations Series 2025 di rugby: nel terzo ed ultimo dei tre Test Match interni in calendario gli azzurri ospiteranno il Cile nella sfida che avrà inizio alle ore 21.10 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Dalle ore 5.00 alle ore 6.00 italiane andranno in scena le qualifiche del GP di Las Vegas, ventiduesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sullo Strip Circuit si deciderà il poleman e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc.

A Bologna, per la Final Eight della Coppa Davis di tennis, alle ore 12.00, nella semifinale della parte bassa del tabellone si sfideranno, per affrontare l’Italia domani nell’ultimo atto, la Spagna, che ha piegato nei quarti la Cechia, e la Germania, che ha superato sempre giovedì l’Argentina.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 22 novembre

1.00 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division A 1000 donne e uomini, 3000 donne e 5000 uomini – YouTube Skating ISU, discovery+

1.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

5.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 14.00 TV8 HD, tv8.it

5.30 Beach volley, Mondiali: semifinali maschili e femminili – VBTV

8.00 Curling femminile, Europei: Italia-Lituania, Cechia-Danimarca, Svizzera-Svezia, Scozia-Turchia, Norvegia-Germania – The Curling Channel

8.25 Sci freestyle, Coppa del Mondo Stubai: slopestyle, qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Bob, Coppa del Mondo Cortina: monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo B, Colombia-Canada – FIFA+

10.00 Short Track, World Tour Gdansk: ripescaggi – YouTube Skating ISU

10.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom speciale maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Stubai: slopestyle maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

11.30 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program coppie d’artistico – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Tennis, Coppa Davis: semifinali, Spagna-Germania – SuperTennis HD, SuperTenniX

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Napoli – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo B, Spagna-Thailandia – FIFA+

13.00 Bob, Coppa del Mondo Cortina: bob a 2 maschile – Rai Play Sport 2, YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.15 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program individuale maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, sintesi in differita 15.15 Rai Sport HD

13.30 Curling, Europei: Italia-Norvegia, Germania-Scozia, Svizzera-Svezia, Cechia-Austria, Polonia-Danimarca – The Curling Channel

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom speciale maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Short Track, World Tour Gdansk: finali – YouTube Skating ISU, discovery+

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Parma – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Bologna – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Genoa – DAZN, DAZN 2

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.30 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free program individuale femminile – Rai Sport HD (fino alle 17.50), Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, DAZN 1

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division B 500 uomini e donne – Nessuna copertura tv/streaming

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Treviso – Cielo, LBA TV, Sky Sport Basket, cielotv.it, Sky Go, NOW

18.30 Curling femminile, Europei: Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Danimarca-Turchia, Norvegia-Cechia, Germania-Lituania – The Curling Channel

18.40 Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy: free dance danza sul ghiaccio – Rai Play Sport 1, discovery+

19.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Macerata – DAZN, VBTV

20.30 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Roseto – flima.tv

20.30 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division A 500 uomini e donne e 1500 uomini e donne – YouTube Skating ISU, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Firenze – Rai Play Sport 1, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Atalanta – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.10 Rugby, Quilter Nations Series: Italia-Cile – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

23.55 Speed Skating, Coppa del Mondo Calgary: Division B 1500 uomini e donne – Nessuna copertura tv/streaming

