ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 9 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming

Si comincia. Le ATP Finals sono prossime al via, e naturalmente tutti gli occhi sono puntati sull’Inalpi Arena di Torino, che per il quinto anno ospita il torneo riservato agli otto che meglio si sono distinti nel corso del 2025.

Il programma è stato scombinato da una problematica che, nel 2026, non esisterà più: i tornei che qualificano alle Finals successivi al Masters 1000 di Parigi. Con Novak Djokovic che ha atteso fino all’ultimo per dare forfait l’organizzazione è stata costretta, anche in virtù del fatto che Lorenzo Musetti è andato con lui in finale ad Atene, a “sdoppiare” i gironi nei primi due giorni prima di riallinearli. Quest’oggi il debutto è per Carlos Alcaraz, protagonista della prima partita. Ci sarà spazio anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alle seconde Finals di fila in doppio.

La terza giornata delle ATP Finals si giocherà oggi a Torino. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); per Alcaraz-de Minaur ci sarà la diretta gratis e in chiaro su Rai2. Diretta streaming su RaiPlay (per Sinner-Fritz) e su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei singolari e del doppio di Bolelli/Vavassori, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Domenica 9 novembre

Ore 11:30 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Alcaraz (ESP) [1]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Zverev (GER) [3]-Shelton (USA) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Alcaraz-de Minaur), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay (Alcaraz-de Minaur), SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (singolari, Cash/Glasspool-Bolelli/Vavassori)