Sport in tv oggi (giovedì 16 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 16 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Six Kings Slam ed i tornei ATP di Shanghai e WTA di Wuhan, il ciclismo con il Tour of Guangxi, il basket con l’Eurolega, il calcio femminile con la Champions League, e tanto altro ancora.
Nella seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione.
Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane (quando si giocherà la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz), ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00 italiane.
A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario semifinale, tv, streaming
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 16 ottobre
4.10 Ciclismo, Tour of Guangxi: 3a tappa – 7.35 discovery+
4.30 Tennis, WTA 250 Osaka: ottavi singolare e quarti doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
5.40 Ciclismo femminile, Tour of Chongming Island: 3a tappa – 7.05 discovery+
7.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 7.00 Paolini-Kudermetova) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW
8.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni trap femminile e maschile – Nessuna copertura tv / streaming
8.00 Tennis, ATP 250 Almaty: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 8.00 Darderi-Mochizuki) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
11.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: ottavi singolare e quarti doppio (4° match dalle 11.30, comunque non prima delle 18.00, Musetti-Hanfmann) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 12.00 Sonego-Kovacevic, 3° match dalle 12.00 Berrettini-Humbert, 3° match dalle 12.00 Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV
13.30 Ciclismo, Tour of Holland: 2a tappa – 13.50 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
18.30 Tennis, Six Kings Slam: semifinali (Dalle 18.30 Alcaraz-Fritz; 2° match dalle 18.30, comunque non prima delle 20.00, Sinner-Djokovic) – Netflix
19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Milano – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
19.30 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Paesi Bassi-Italia – Sky Sport Max, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW
20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-Sopron – Rai Sport HD, Rai Play, YouTube EuroLeague Women
20.00 Basket femminile, Eurolega: Saragozza-Venezia – YouTube EuroLeague Women
20.00 Basket femminile, Eurocup: Lattes Montpellier-Sassari – YouTube FIBA Basketball
20.30 Basket, Eurocup: London Lions-Trento – dalle 21.00 Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
21:00 Calcio femminile, Champions League: Bayern Monaco-Juventus – Disney+
