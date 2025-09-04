Sport in tv oggi (giovedì 4 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 4 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, il volley femminile con i Mondiali, l’hockey su pista con gli Europei, il basket con gli Europei, e tanto altro ancora.

L’Italia è in corsa per il primo posto nel Girone C agli Europei 2025 di basket dopo la vittoria sulla Spagna: nell’ultima giornata il programma sarà aperto da Bosnia Erzegovina-Georgia, a seguire Italia-Cipro, ed in chiusura Spagna-Grecia.

Gli azzurri per chiudere al primo posto dovranno battere Cipro e sperare nella vittoria della Spagna sulla Grecia. Per gli iberici potrebbe anche trattarsi di una sfida da dentro o fuori: in caso di vittoria della Bosnia sulla Georgia, infatti, gli spagnoli resterebbero a pari punti con i georgiani, contro i quali hanno perso lo scontro diretto.

In caso di vittoria della Georgia, invece, la Spagna sarà certa della qualificazione anche in caso di sconfitta contro la Grecia: iberici ed ellenici giovedì scenderanno in campo in chiusura di giornata e tutti i dubbi saranno dissipati. Per l’Italia poco cambia: per il primato occorre vincere e tifare per gli spagnoli.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 4 settembre

12.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Italia-Svizzera – World Skate Europe TV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Francia – VBTV, DAZN

13.15 Ciclismo, Giro della Lunigiana: 1a tappa, Genova-Chiavari (92.4 km) – Nessuna diretta tv / streaming

14.00 Ciclismo, Vuelta a España: 12ma tappa, Laredo – Los Corrales De Buelna (144.9 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Basket, Europei: Bosnia-Georgia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.00 Basket, Europei: Francia-Islanda – DAZN, Courtside 1891 FIBA

15.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Turchia – VBTV, DAZN

16.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Francia-Germania – World Skate Europe TV

16.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Kazakistan-Galles – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Europei: Israele-Slovenia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.15 Basket, Europei: Italia-Cipro – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, Rai Play, DAZN, Courtside 1891 FIBA

18.00 Tennis, US Open (3° match dalle 18.00 non prima delle 22.00 semifinali doppio maschile, dall’1.00 semifinali singolare femminile) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 19.15), SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Turchia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Malta – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

19.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Spagna-Austria – World Skate Europe TV

20.30 Basket, Europei: Polonia-Belgio – DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.30 Basket, Europei: Spagna-Grecia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Polonia – Cielo, Sky Sport Arena, cielotv.it/streaming, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovacchia-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Spagna – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Liechtenstein-Belgio – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lussemburgo-Irlanda del Nord – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

22.45 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Portogallo-Andorra – World Skate Europe TV

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI HOCKEY PISTA DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI USA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CIPRO DI BASKET DALLE 17.15