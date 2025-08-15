Sport in tv oggi (venerdì 15 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 15 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanti eventi da seguire a partire dai World Games 2025 a Chengu, in Cina, sempre più nel vivo e in dirittura d’arrivo. Gli azzurri presenti vorranno arricchire ulteriormente il medagliere. Tiene banco il torneo di Cincinnati di tennis con Jasmine Paolini e i doppi Bolelli/Vavassori, Musetti/Sonego che vogliono proseguire nel loro cammino.

In primo piano i Mondiali U21 di volley femminile con l’Italia opposta alla Cina e l’inizio del week end del Motomondiale in Austria. In MotoGP, sul tracciato di Spielberg, si riapre la caccia allo spagnolo Marc Marquez, con Francesco Bagnaia che spera di ritrovare il feeling perduto. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 15 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 15 agosto

02.30 World Games 2025: terzultima giornata – Diretta streaming su live.theworldgames.org.

09.00 Moto3, GP Austria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Austria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Austria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Volley femminile, Mondiali U21 2025: Italia vs Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World.

11.39 Ciclismo, Giro della Cechia 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 13.25 su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

12.09 Ciclismo femminile, Giro di Romandia: prima tappa – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN.

12.30 Ciclismo, Giro della Danimarca 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD, Discovery e DAZN.

13.00 Snooker, Saudi Masters: semifinali – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

13.05 Ciclismo, Circuito Franco-Belga – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

13.15 Moto3, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Austria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.15 Golf, BMW Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.30 Basket, Europei U16 2025: Italia vs Lituania – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2025: quarti di finale – Diretta tv dalle 21.00 alle 01.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Paolini vs Gauff 4° match e non prima delle 02.30 italiane di sabato 16 agosto)

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: quarti di finale doppio – Diretta tv dalle 21.00 alle 01.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Cash/Glasspool 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Musetti/Sonego vs Cabral/Mieder 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

18.00 Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Empoli vs Reggiana – Diretta tv su Mediaset 20; in streaming su Infinity+.

18.30 Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Sassuolo vs Catanzaro – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Infinity+.

19.00 Calcio, laLiga: Girona vs Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Coppa Italia 2025: Lecce vs Juve Stabia – Diretta tv su Mediaset 20; in streaming su Infinity+.

20.45 Calcio, Ligue1: Rennes vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: quarti di finale – Diretta tv dalle 21.00 alle 01.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

21.00 Calcio, Premier League: Liverpool vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Coppa Italia 2025-2026: Genoa vs L.R. Vicenza – Diretta tv su Italia 1; in streaming su Infinity+.

