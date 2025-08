Sport in tv oggi (sabato 2 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Spettacolo annunciato a Singapore con i Mondiali di nuoto e tuffi, dove l’Italia cercherà di essere ancora protagonista guidata da Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Sara Curtis e Chiara Pellacani. L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Nations League di volley maschile, mentre a Caorle andrà in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica con Nadia Battocletti e Andy Diaz sono i riflettori.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d’Ungheria per la F1 e il Rally di Finlandia, mentre gli amanti del grande ciclismo si gusteranno la Classica di San Sebastian e la penultima tappa del Tour de France femminile. Da non dimenticare gli Europei di tiro a segno, tiro a volo e beach volley. In serata ampio spazio al basket con Italia-Islanda (amichevole della Nazionale maggiore) e Italia-Spagna (semifinale degli Europei Under 18 maschili) e Italia-Polonia (Europei Under 20 femminili).

Da non perdere il Masters 1000 di Toronto e il WTA 1000 di Montreal per il tennis, ma anche le prime fasi dei Mondiali BMX Racing. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 2 agosto

03.00 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri maschile, preliminari (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Macao Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

07.00 RALLY – Rally di Finlandia, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 09.30 alle ore 10.20 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 11.00 alle ore 12.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 09.30 alle ore 10.20, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00)

08.00 SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

08.30 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile/femminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Italia-Slovenia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

09.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni 300 metri maschile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

09.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, semifinali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.05 F3 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 CALCIO (amichevole) – Juventus-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

11.30 CICLISMO – Classica di San Sebastian (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.15)

11.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni 300 metri femminile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

12.15 BEACH VOLLEY – Europei, quarti di finale maschili e semifinali femminili (diretta streaming su Euro Volley Tv)

12.30 F1 – GP Ungheria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Polonia-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

14.00 SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, ottava tappa: Chambéry – Saint-François Longchamp (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.15 F2 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.25 BMX RACING (Mondiali) – Elite, under 23, juniores maschile/femminile: round 1 e ottavi di finale (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 17.30)

14.30 VOLLEY (Europei U16, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming sul canale YouTube di Volley Federation of Armenia)

15.00 CALCIO (amichevole) – Lipsia-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

16.00 F1 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Belgio, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Belgio, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 BASKET (amichevole) – Polonia-Senegal (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 TIRO A VOLO (Europei) – Trap femminile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.00 CALCIO (amichevole) – Roma-Lens (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Motherwell-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

18.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e dalle ore 22.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.30 TENNIS – WTA 1000 Montreal, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e dalle ore 22.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini vs Krejcikova/Ostapenko (ore 18.30)

19.00 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

20.00 CALCIO (amichevole) – Galatasaray-Lazio (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (amichevole) – Italia-Islanda (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Europei U18, semifinale) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

21.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20) – Italia-Polonia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

