Sport in tv oggi (giovedì 28 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 28 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli US Open 2025 di tennis. Tanti italiani in campo tra cui Jannik Sinner. Il n.1 del mondo è chiamato a un impegno non semplice nel secondo turno, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Un giocatore complicato da affrontare al secondo turno, vedremo come si comporterà il pusterese. Oltre a lui, di scena Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e il doppio femminile Sara Errani/Jasmine Paolini.

Tengono banco la sesta tappa della Vuelta a España, con l’arrivo in salita ad Andorra che potrebbe andare a incidere sulla classifica generale, le Finali di Diamond League di atletica a Zurigo e poi la Nazionale italiana di basket che farà il proprio esordio negli Europei 2025 contro la Grecia, una compagine decisamente forte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 28 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 28 agosto

07.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: seconda giornata (turno eliminatorio) – Diretta streaming su Judo Tv.

08.00 Snooker, Wuhan Open: quarti di finale – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Equitazione, Europei Dressage 2025: seconda giornata (prima sessione) – Diretta streaming su FEI TV.

09.00 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinali A uomini – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

09.30 Badminton, Mondiali 2025: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube BWF TV.

12.30 Pentathlon, Mondiali 2025: semifinali B uomini – Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

12.50 Ciclismo, Mondiali paralimpici 2025: cronometro – Diretta streaming su Discovery+.

12.50 Ciclismo, Tour de l’Avenir: quinta tappa – Diretta streaming dalle 14.35 su Discovery+ e su DAZN.

12.54 Ciclismo, Vuelta a España 2025: sesta tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+ e DAZN.

13.30 F1, GP Olanda 2025: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Equitazione, Europei Dressage 2025: seconda giornata (seconda sessione) – Diretta streaming su FEI TV.

14.00 Basket, Europei 2025: Georgia-Spagna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Basket, Europei 2025: Israele vs Islanda – Diretta streaming su DAZN.

15.30 Judo, Mondiali Cadetti 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 Basket, Europei 2025: Belgio vs Francia – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Tennis, US Open 2025: secondo turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Musetti vs Goffin 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Cobolli vs Brooksby 2° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Sinner vs Popyrin 2° match e inizio programma alle 17.30 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2025: secondo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

17.00 Tennis, US Open 2025: primo turno doppio donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Errani/Paolini vs Boisson/Maria 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.15 Basket, Europei 2025: Cipro vs Bosnia Erzegovina – Diretta streaming su DAZN.

17.30 Atletica, Finali Diamond League a Zurigo (Svizzera) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) dalle 18.30, su RaiSport HD dalle 18.30 alle 20.00, su Rai 3 HD dalle 20.00 in poi; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Sorteggio Champions League 2025-2026 – Diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW, Amazon Prime Tv e su UEFA TV.

20.00 Calcio, Playoff Conference League: Fiorentina vs Polissya – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

20.30 Basket, Europei 2025: Italia vs Grecia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Europei 2025: Slovenia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN.