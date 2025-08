Sport in tv oggi (domenica 3 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 3 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con i tornei ATP di Toronto e WTA di Montreal, il volley con la Nations League, il ciclismo femminile con il Tour de France, il nuoto ed i tuffi con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Mandate in archivio le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quindicesima tappa della stagione 2025: in programma a Lommel c’è il GP delle Fiandre. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà alle ore 15.00, nella gara del GP dell’Ungheria: il quattordicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante.

Si concluderanno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno la semifinale e la finale della piattaforma da 10 metri maschile dei tuffi, e le batterie (4 specialità) e le finali (8 specialità) del nuoto in corsia. L’Italia vedrà in gara nel nuoto nelle batterie della notte Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 metri misti ed entrambe le staffette 4×100 metri misti.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 3 agosto

04.02 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m uomini, semifinali – Rai 2 HD (a rotazione con il nuoto), Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play (a rotazione con il nuoto), Sky Go, NOW

04.02 Nuoto, Mondali: batterie – Rai 2 HD (a rotazione con i tuffi), Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

08.30 Atletica, Campionati Italiani: 10 km marcia – atleticaitaliana.tv

10:25 MX2, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Beach volley, Europei: semifinali e finali – EuroVolley TV

10:45 MXGP, GP Fiandre: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.32 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m uomini, finale – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

12.25 Ciclismo, Circuito de Getxo: Bilbao – Getxo (172.2 km) – YouTube Prensa Puntagalea

13.00 Volley, Nations League: finale, Italia-Polonia – DAZN, VBTV

13.02 Nuoto, Mondali: finali – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno (fino alle 14.45), Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

13:15 MX2, GP Fiandre: gara 1 – discovery+, mxgp-tv.com

13.15 Beach volley femminile, Europei: finali – EuroVolley TV

13.30 Tiro a volo, Europei: finale trap femminile – YouTube ESCvideostream

14:15 MXGP, GP Fiandre: gara 1 – Sky Sport Max, discovery+, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

14.45 Tiro a volo, Europei: finale trap maschile – YouTube ESCvideostream

15.00 F1, GP Ungheria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

15.25 Ciclismo femminile, Tour de France: 9a tappa, Praz-sur-Arly – Châtel Les Portes du Soleil (124.1 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16:10 MX2, GP Fiandre: gara 2 – Rai Play Sport 1, discovery+, mxgp-tv.com

17.00 Atletica, Campionati Italiani: 2a giornata – 19.00-22.00 Rai Sport HD e Rai Play, 17.00-19.00 e 22.00 fine atleticaitaliana.tv

17.00 Volley, Europei U16: finale: Italia-Spagna – YouTube Volleyball Federation of Armenia

17:10 MXGP, GP Fiandre: gara 2 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: ottavi (3° match dalle 18.30 comunque non prima dell’1.00 Cobolli-Shelton) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 21.00), Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con WTA 1000 Montreal), Tennis TV

18.30 Tennis, WTA 1000 Montreal: ottavi – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 21.00), Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con ATP Masters 1000 Toronto), SuperTennis HD, SuperTenniX

18.30 Basket, Europei U18: finale 3° posto, Italia-Lettonia – YouTube FIBA Basketball

19:00 Basket, Trentino Cup: Italia-Senegal – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, Courtside 1891 FIBA, dalle 19.10 anche su Sky Sport Uno

19.00 Basket femminile, Europei U20: Italia-Cechia – YouTube FIBA Basketball

