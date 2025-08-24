Sport in tv oggi (domenica 24 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 24 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli US Open, il ciclismo con la Vuelta a España, la MotoGP con il GP d’Ungheria, il motocross con il GP dei Paesi Bassi, e tanto altro ancora.

Ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa l‘Italia sarà in gara con 11 equipaggi, dei quali 8 in acqua al mattino e 3 previsti al via nel pomeriggio: gli azzurri saranno presenti in 5 Finali A, di cui 3 specialità olimpiche e 2 paralimpiche, mentre altre 2 imbarcazioni saranno impegnate nelle gare di fondo.

Per il Mondiale di motocross ad Arnhem c’è il GP dei Paesi Bassi, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la quattordicesima tappa stagionale: per il GP d’Ungheria, al Balaton Park, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 24 agosto

08.02 Nuoto, Mondiali juniores: 6a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport

09.00 Canoa velocità, Mondiali: 5a giornata, sessione mattutina- Rai Sport HD fino alle 10.00 poi Rai 2 HD, Rai Play

09.30 Ciclismo su pista, Mondiali junior: 5a giornata, sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming

09.40 MotoGP, GP Ungheria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10:25 MX2, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10:45 MXGP, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Moto3, GP Ungheria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Volley femminile, Mondiali: Cechia-Slovenia – VBTV

11.00 Volley femminile, Mondiali: Porto Rico-Grecia – VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Olanda-Egitto – VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Italia-Cuba – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

12.15 Moto2, GP Ungheria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.50 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 1a tappa – 15.45 discovery+

13.00 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Irlanda-Giappone – RugbyPass TV

13:15 MX2, GP Paesi Bassi: gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

13.35 Ciclismo, Vuelta a España: 2a tappa, Alba-Limone Piemonte (159.6 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 MotoGP, GP Ungheria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 Ciclismo, Giro di Germania: 4a tappa – 16.00 discovery+

14.04 Canoa velocità, Mondiali: 5a giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

14:15 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 1 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

14.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Argentina – VBTV

14.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Francia – VBTV

15.00 Ciclismo su pista, Mondiali junior: 5a giornata, sessione pomeridiana – YouTube Libema Profcycling

15.30 Volley femminile, Mondiali: Thailandia-Svezia – VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Belgio-Slovacchia – VBTV

15.45 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Sudafrica-Brasile – RugbyPass TV

16.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di specialità, cerchio individuale (Sofia Raffaeli) – Rai 2 HD, Rai Play

16:10 MX2, GP Paesi Bassi: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

16.40 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di Specialità, palla individuale (Sofia Raffaeli, Tara Dragas) – Rai 2 HD, Rai Play

17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Bronzetti-Valentova, 2° match dalle 17.00 Darderi-Hijikata, 3° match dalle 17.00 Nardi-Machac, 3° match alle 17.00 comunque non prima dell’1.00 Paolini-Aiava) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX

17.00 Pallanuoto, Europei U18: finale 3° posto, Italia-Grecia – euroaquaticstv.com

17.02 Nuoto, Mondiali juniores: 6a giornata, sessione semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play

17:10 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

17.50 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di Specialità, cinque nastri per gruppi – Rai 2 HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Como-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

18.30 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Nuova Zelanda-Spagna – RugbyPass TV

18.30 Pallanuoto, Europei U18: finale 1° posto, Montenegro-Serbia – euroaquaticstv.com

19.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di Specialità, clavette individuale (Sofia Raffaeli) – Rai 2 HD, Rai Play

19.40 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di Specialità, nastro individuale (Tara Dragas) – Rai 2 HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Parma – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Pisa – DAZN, DAZN 2

20.50 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di Specialità, 3 palle e 2 cerchi per gruppi – Rai Sport HD fino alle 21.00 poi Rai 2 HD, Rai Play

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI NUOTO ALLE 8.00 E ALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA VELOCITÀ DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CUBA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DI MOTOCROSS ALLE 13.15 E 16.10

LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA DALLE 13.53

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI NARDI-MACHAC (3° MATCH DALLE 17.00)

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-AIAVA DALL’1.00 DEL 25 AGOSTO