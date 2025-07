Sport in tv oggi (sabato 19 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 19 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Cechia per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi una durissima tappa di montagna al Tour de France con Tourmalet, Aspin e Luchon-Superbagneres. A Breslavia si può fare la storia: l’Italia affronterà Israele nella finale degli Europei di lacrosse maschile. Da seguire anche la semifinale del torneo ATP 250 di Bastad con Luciano Darderi in campo contro Francisco Cerundolo.

Grande spettacolo ai Mondiali degli sport acquatici con le 3 km knockout per il nuoto di fondo, i quarti di finale della pallanuoto femminile con Italia-Ungheria e il nuoto artistico con l’imperdibile solo tecnico. Pomeriggio rovente per l’atletica leggera con la tappa di Diamond League a Londra e gli Europei Under 23 a Bergen, prima dell’avvincente serata con il World Continental Tour (livello silver) a Madrid. Serata impreziosita anche da Francia-Germania, ultimo quarto di finale degli Europei di calcio femminile.

In serata l’Italia sfiderà la Slovenia nella Nations League di volley maschile, poi la grande boxe con Usyk-Dubois per il Mondiale unificato dei pesi massimi e nella notte il ritorno di Pacquiao che fronteggerà Barrios per il Mondiale WBC dei pesi welter, senza dimenticarsi della MMA con un nuovo match per Marvin Vettori. Durante tutta la giornata ci terranno compagnia le Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo.

Spazio anche al terzo giro degli Open Championship di golf, agli Europei di triathlon, alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, agli Europei juniores/under 23 di ciclismo su pista, alle finali dei Mondiali Under 20 di rugby, alle semifinali degli altri tornei di tennis della settimana, alle semifinali degli Europei under 20 di basket con Italia-Serbia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 19 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 19 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 3 km knockout sprint femminile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

04.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 3 km knockout sprint maschile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

04.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Team free, preliminari (diretta streaming su World Aquatics Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 TENNIS – ATP 250 Los Cabos, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

07.20 RALLY – Rally Estonia, nove prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 13.55 alle ore 14.55 e dalle ore 16.25 alle ore 17.25; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 13.55 alle ore 14.55 e dalle ore 16.25 alle ore 17.25)

08.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Solo tecnico maschile (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

08.30 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Brasile (diretta streaming su VBTV)

08.40 MOTO3 – GP Cechia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Discovery+, FISU Tv)

09.00 ATLETICA – Europei Under 23, sessione mattutina (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Cechia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Australia-Grecia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, World Aquatics Tv)

10.10 MOTOGP – GP Cechia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Cechia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 GOLF – The Open Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta tv su Sky Go, NOW)

11.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro del Belgio, terza tappa (prima semitappa): Maldegem-Maldegem (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 11.45)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 PADEL – Premier Tour a Malaga (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS – ATP 250 Gstaad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.15 MOUNTAIN BIKE (Campionati Italiani) – Gara elite femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – USA-Giappone (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, World Aquatics Tv)

12.15 CICLISMO – Tour de France, quattordicesima tappa: Pau-Luchon Superbagnères (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.10; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.10; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Solo tecnico femminile (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

12.30 VOLLEY (Nations League) – Germania-USA (diretta streaming su VBTV)

12.50 MOTO3 – GP Cechia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Cerundolo (secondo match dalle ore 13.00)

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Italia-Ungheria (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta tv su Rai 2 dalle ore 13.15; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

13.45 MOTO2 – GP Cechia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.53 ATLETICA – Diamond League a Londra (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 15.00)

14.00 TENNIS – WTA 250 Amburgo, semifinali (diretta tv su Sky Sport 251, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.00 TENNIS – WTA 250 Iasi, semifinali (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Spagna-Olanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 MOTOGP – GP Cechia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.30 RUGBY (Mondiali Under 20, finale per il settimo posto) – Italia-Galles (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW)

16.00 MOUNTAIN BIKE (Campionati Italiani) – Gara elite maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Canada (diretta streaming su VBTV)

17.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale YouTube di UEG)

17.00 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 VELA – SailGP a Portsmouth, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming sul canale YouTube di SailGP, Sky Go, NOW)

17.00 BASKET (Europei Under 20, semifinale) – Italia-Serbia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

17.05 ATLETICA – Europei Under 23, sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.50; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Georgia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CICLISMO FEMMINILE – Giro del Belgio, terza tappa (seconda semitappa, cronometro individuale): Maldegem-Maldegem (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.50)

17.30 TENNIS (Hopman Cup) – Canada-Grecia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 LACROSSE (Europei field maschili, finale) – Italia-Israele (diretta streaming su Lax Tv)

18.00 RUGBY (Mondiali Under 20, finale per il terzo posto) – Francia-Argentina (diretta streaming su The Rugby Channel)

18.00 TRIATHLON (Europei sprint) – Gara femminile (diretta streaming su Europe Triathlon)

20.00 ATLETICA (World Continental Tour, livello silver) – Meeting di Madrid (diretta streaming sul canale YouTube di World Athletics)

20.15 TRIATHLON (Europei sprint) – Gara maschile (diretta streaming su Europe Triathlon)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Iran-Francia (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 RUGBY (Mondiali Under 20, finale per il primo posto) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW)

20.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Madrid, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Francia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.40 RUGBY (Test Match) – Argentina-Uruguay (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 circa BOXE (Mondiale unificato pesi massimi) – Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois (diretta streaming su DAZN in pay per view)

Domenica 20 luglio

02.00 circa MMA – Marvin Vettori vs Brendan Allen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

05.00 circa BOXE (Mondiale WBC pesi welter) – Manny Pacquiao vs Mario Barrios (diretta streaming su Amazon Prime Video in pay per view)

