Sport in tv oggi (mercoledì 23 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 23 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Si preannuncia grande spettacolo a Tbilisi, dove incominciano i Mondiali di scherma con le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. A Singapore continuano i Mondiali delle discipline acquatiche con il duo libero e il duo tecnico misto per il nuoto artistico e le finali di pallanuoto femminile.

Nel pomeriggio l’Italia affronterà gli USA nei quarti di finale della Nations League di volley femminile, mentre al Tour de France è annunciata una tappa per velocisti. Proseguono i tornei di tennis della settimana (a Washington esordirà Cobolli e ci sarà il derby Sonego-Arnaldi), da seguire anche le Universiadi in Germania e la semifinale degli Europei di calcio femminile tra Spagna e Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 23 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 23 luglio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo libero femminile, preliminari (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

07.00 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile e sciabola maschile, turni preliminari (diretta streaming integrale su Fencing Tv della FIE)

09.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Discovery+ e FISU Tv). Clicca qui per la programmazione dettagliata.

09.00 MULTISPORT – EYOF (diretta streaming su Italia Team Tv)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per il settimo posto) – Italia-Giappone (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

11.00 TENNIS – WTA 250 Praga, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 500 di Washington; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Stefanini-Bouzkova (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30), Cocciaretto-Noskova (terzo match dalle ore 11.00)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per il bronzo) – USA-Spagna (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

13.00 CICLISMO – Dookola Mazowska, prima tappa: Teresin-Teresin (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo tecnico misto, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

13.50 CICLISMO – Tour de France, diciassettesima tappa: Bollène-Valence (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45; diretta streaming integrale su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per l’oro) – Grecia-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

16.00 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile e sciabola maschile, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.05; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Fencing Tv della FIE)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Italia-USA (diretta tv per VBTV, DAZN)

16.30 TENNIS – ATP 250 Umago, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Tseng (secondo match dalle ore 16.30 e non prima delle ore 18.00)

17.00 TENNIS – ATP 500 Washington, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego–Arnaldi (secondo match dalle ore 17.00), Cobolli-Nishioka (quinto match dalle ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 500 Washington, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Praga; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

17.30 TENNIS – WTA 125 Palermo, secondo turno (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.40; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, quarti di finale) – Polonia-Cina (diretta tv per VBTV, DAZN)

20.30 CALCIO (amichevole) – Como-Al Ahli (diretta streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei, semifinale) – Germania-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

