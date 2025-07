LIVE Sonego-Shelton, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Lorenzo ci riprova, tabù americano da sfatare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, partita valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Per la terza volta in stagione le strade dell’italiano e dell’americano si incrociano in uno Slam: i due si sono affrontati nei quarti degli Australian Open ed al primo turno del Roland Garros. In entrambi i casi si è imposto l’americano ma quest’oggi il piemontese proverà a sfatare il tabù.

Sonego è reduce da una clamorosa battaglia contro Brandon Nakashima. Nel terzo turno dello Slam londinese l’italiano e lo statunitense hanno dato vita ad un incontro durissimo terminato per 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 dopo 5 ore e 4 minuti di gioco. In precedenza Sonego aveva sconfitto due qualificati: al primo turno il portoghese Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2) ed al secondo il georgiano Nikoloz Basilashvili (6-1, 6-3, 6-7, 7-6).

Percorso netto per Shelton che ha vinto e convinto nella prima settimana di Wimbledon. L’americano ha esordito contro Alex Bolt (6-4, 7-6, 7-6) per poi sconfiggere Rinky Hijikata (6-2, 7-5, 6-4) e Marton Fucsovics (6-3, 7-6, 6-2). Lo statunitense ha così riscattato una stagione su erba deludente dove ha raccolto meno del previsto: dopo la semifinale a Stoccarda Shelton è stato sconfitto all’esordio sia al Queen’s (7-6, 7-6 da Arthur Rinderknech) che a Mallorca (6-4, 7-6 da Learner Tien).

Tra i due giocatori ci sono 4 precedenti totali: oltre ai già citati incontri di questa stagione i due si sono affrontati anche a Cincinnati 2022, dove vinse Shelton, ed al Roland Garros 2023, quando Sonego si impose in quattro set. La partita odierna è la seconda in programma sul campo 1 dopo Alexandrova-Bencic, incontro che inizierà alle 14.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shelton con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!