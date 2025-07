LIVE Sinner-Dimitrov, WImbledon 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo, con il bulgaro non si scherza più

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 4-1. Unico incrocio negli Slam il quarto di finale vinto per 3-0 dall’italiano al Roland Garros 2024. Il vincente della sfida troverà ai quarti uno tra l’americano Ben Shelton e Lorenzo Sonego.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta al prestigioso appuntamento dopo aver smaltito brillantemente la prematura sconfitta patita ad Halle contro il kazako Bublik. Nel suo cammino il re del ranking ATP ha lasciato le briciole dapprima al connazionale Luca Nardi, poi all’australiano Aleksandar Vukic ed infine all’iberico Pedro Martinez. L’asticella ora si alza contro il veterano bulgaro, capace con la sua classe di impensierire i migliori del mondo.

Dal canto suo Dimitrov, trentaquattrenne di Haskovo (Bulgaria), arriva all’ottavo di finale del terzo Slam stagionale a margine delle vittorie sul giapponese Yoshito Nishioka, sul francese Corentin Moutet e sull’austriaco Sebastian Ofner. Numero 21 ATP l’esperto e talentuoso bulgaro in stagione ha raccolto le semifinali a Brisbane e Miami ed i quarti a Montecarlo.

La sfida di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 14.30 dopo De Minaur-Djokovic ed Andreeva-Navarro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!