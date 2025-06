Sport in tv oggi (martedì 17 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 17 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis di Halle dove Jannik Sinner tornerà in campo per disputare il suo primo match in singolare dell’evento in Germania. L’obiettivo del n.1 del mondo è fare più strada possibile per testarsi in vista di Wimbledon. Un destino in comune con Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

In primo piano poi gli Europei di scherma con le prove a squadre dove l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista e i Mondiali di judo con Christian Parlati che va in cerca di un magico bis, dopo l’oro europei nei -90 kg. Da seguire con attenzione anche il ciclismo con il Giro NextGen e il Giro di Svizzera, l’atletica con il ritorno alle gare di Marcell Jacobs a Turku (Finlandia), il calcio con la sfida tra Italia e Spagna negli Europei U21 che metterà in palio il primato del girone e poi gara-3 della finale Scudetto del basket tra Brescia e Virtus Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 17 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 17 giugno

09.00 Scherma, Europei 2025: eliminatorie fioretto femminile a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube della FIE.

11.00 Scherma, Europei 2025: eliminatorie sciabola maschile a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube della FIE.

11.00 Judo, Mondiali 2025: eliminatorie -70 kg femminili e -90 kg maschili – Diretta streaming su Judo Tv.

11.30 Tennis, ATP Halle 2025: primo turno singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Fonseca 2° match e inizio programma alle 11.30; Sinner vs Hanfmann 3° match e inizio non prima delle 15.30; Sonego vs Struff 4° match e inizio programma alle 11.30)

11.30 Tennis, ATP Halle 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Melo/A. Zverev 4° match e inizio programma alle 11.30)

11.30 Tennis, WTA Berlino 2025: primo turno singolare – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

11.30 Tennis, WTA Berlino 2025: primo turno singolare doppio – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

(Errani/Paolini vs Kostyuk/Lys 3° match e inizio programma alle 11.30)

11.40 Ciclismo, Giro d’Italia NextGen 2025: terza tappa – Differita in tv su RaiSport HD dalle 19.30; in streaming su Discovery+ e sul canale Youtube del Giro d’Italia dalle 13.20 e su gironextgen.it/live-streaming.

12.00 Tennis, WTA Nottingham 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

12.15 Ciclismo, Giro di Svizzera 2025: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 14.50; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 14.50.

13.00 Tennis, ATP Queen’s 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.30 Scherma, Europei 2025: finali terzo e quarto posto fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre – Diretta tv su Raisport HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e sul canale Youtube della FIE.

15.30 Atletica, Gold Continental Tour a Turku (Finlandia) – Diretta tv dalle 18.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Scherma, Europei 2025: finali primo e secondo posto fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e sul canale Youtube della FIE.

18.00 Calcio, Mondiale 2025 per club: Fluminense vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Georgia vs Portogallo – Diretta streaming su Uefa Tv.

18.00 Calcio, Europei U21 2025: Francia vs Polonia – Diretta streaming su Uefa Tv.

18.00 Judo, Mondiali 2025: Final Block -70 kg femminili e -90 kg maschili – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

20.30 Basket, Serie A: Germani Brescia vs Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Nove, DMAX e su Eurosport2 HD; in streaming su Nove.it, DMAX.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Mondiale 2025 per club: River Plate vs Urawa Reds – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Europei U21 2025: Romania vs Slovacchia – Diretta streaming su Uefa Tv.

