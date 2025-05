Sport in tv oggi (venerdì 23 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Venerdì 23 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le qualificazioni del Roland Garros ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi con gli Europei, i motori con il Motomondiale e la F1, l’equitazione con Piazza di Siena, e tanto altro ancora.

A Villa Borghese è il giorno della Coppa delle Nazioni nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: saranno 10 i Paesi in gara, con l’Italia che partirà per ultima nelle rotazioni della prima tornata. I migliori otto quartetti della 1a manche saranno ammessi alla 2a.

L’Italia schiererà, nell’ordine, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS, Paolo Paini su Casal Dorato e Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle. Prima manche alle 14.30, seconda alle 16.35.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 23 maggio

09.00 Tuffi, Europei: eliminatorie trampolino 1 metro donne – eurovisionsport.com

09.30 Canoa velocità, Coppa del Mondo Poznan: 2a giornata – YouTube Planet Canoe

11.00 Tennis, Grand Slam Roland Garros: 3° turno qualificazioni (1° match dalle 11.00 Arnaboldi-Marterer, 1° match dalle 11.00 Zeppieri-Gomez, 3° match dalle 11.00 Stefanini-Erjavec) – discovery+

11.00-11.35 Moto3, GP Gran Bretagna: prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.30 Tennis, ATP 500Amburgo: semifinali (2° match dalle 11.30 Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, 3° match dalle 11.30 non prima delle 15.30 Cobolli-Etcheverry) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.50-12.30 Moto2, GP Gran Bretagna: prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, ATP 250 Ginevra: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

12.00 Tennis, WTA 500 Strasburgo: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

12.45-13.30 MotoGP, GP Gran Bretagna: prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.55 Ciclismo, Giro d’Italia: 13ma tappa: Rovigo-Vicenza (180 km) – Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30-14.30 F1, GP Monaco: prove libere 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

14.00 Tennis, WTA 250 Rabat: semifinali- Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX

14.30 Equitazione, Piazza di Siena: Coppa delle Nazioni – Rai Sport HD, Rai Play, 19.00 sintesi in differita Rai 2 HD

14.30 Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri sincro misto – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com

15.15-15.50 Moto3, GP Gran Bretagna: prequalifiche – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

16.05-16.45 Moto2, GP Gran Bretagna: prequalifiche – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

16.15 Tuffi, Europei: finale trampolino 1 metro donne – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com

17.00-18.00 F1, GP Monaco: prove libere 2 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

17.00-18.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: prequalifiche – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Olanda – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

20.30 Basket femminile, amichevole: Belgio-Italia – YouTube Basketball Belgium

20.45 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – DAZN, DMAX, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Cagliari – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Como-Inter – DAZN