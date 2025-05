LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA: l’Italia attende Nadia Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Diamond League 2025 in programma a Rabat in Marocco. La Wanda Diamond League 2025 fa tappa in Africa domenica 25 maggio per il Meeting International Mohammed VI, una delle serate più attese dell’intero circuito. Nella capitale marocchina, il cast è di altissimo livello, con grandi nomi dell’atletica mondiale pronti a sfidarsi in un programma fitto e spettacolare. Sarà la quarta tappa stagionale della Diamond League e l’unica in terra africana: un’occasione speciale per il pubblico locale e per alcuni dei protagonisti più amati.

L’appuntamento più atteso in chiave italiana è il debutto stagionale in pista di Nadia Battocletti, che apre la propria estate agonistica nei 3000 metri. L’azzurra, argento olimpico nei 10.000 e quattro volte campionessa europea, trova sulla sua strada l’iridata Beatrice Chebet, fresca vincitrice a Xiamen con un formidabile 14:27.12 nei 5000 metri. La keniana ha chiuso il 2024 con l’oro olimpico su due distanze (5000 e 10.000) e con il record del mondo nei 10.000, ed è in piena forma anche in questa nuova stagione. Una rivalità che promette scintille, in un campo gara stellare: ben sei atlete hanno un personale sotto gli 8:30, con l’etiope Ejgayehu Taye (8:19.52) come nome di punta. Per Battocletti si tratta di un test importantissimo in vista del Golden Gala del 6 giugno, dove tornerà a sfidare Chebet nei 5000 metri.

Non sarà l’unica azzurra protagonista. Nella pedana del peso scenderanno in gara Leonardo Fabbri e Zane Weir, entrambi già attivi in questa prima parte di stagione. Fabbri arriva da tre gare in cinque giorni: ha vinto a Savona con 21,21, poi è salito sul podio a Zagabria con 21,63. Per Weir sarà invece l’occasione di andare per la prima volta oltre i 21 metri nel 2025. La concorrenza è da brividi: ci saranno Joe Kovacs e Payton Otterdahl dagli Stati Uniti, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh. Torna in pedana anche Roberta Bruni, dopo il secondo posto ottenuto a Doha con 4,63 nell’asta. L’azzurra delle Fiamme Gialle si confronterà con un gruppo di altissimo profilo che include Katie Moon (USA), Alysha Newman (Canada) e Molly Caudery (Gran Bretagna). Il salto con l’asta femminile sarà una delle gare più aperte della serata.

Occhi puntati anche sulla regina dei 400 ostacoli, Femke Bol, che fa il suo debutto stagionale proprio a Rabat. L’olandese, oro olimpico e quattro volte campionessa della Diamond League, non ha mai perso un meeting della serie e cercherà di mantenere intatto questo primato anche in terra marocchina. Grande attesa per i 100 e 200 metri con Letsile Tebogo e Fred Kerley, entrambi impegnati in una doppia sfida nella stessa serata. Il botswano, oro olimpico nei 200 con 19.47, punta a lasciare il segno anche nei 100, mentre Kerley, già campione mondiale, vuole confermare la propria polivalenza nello sprint. Rarissimo vedere due top player cimentarsi su entrambe le distanze nello stesso evento: un’occasione imperdibile. L’idolo di casa, Soufiane El Bakkali, sarà il punto focale dei 3000 siepi. Il due volte campione olimpico è imbattuto a Rabat dal 2019 e vuole mantenere il primato davanti al proprio pubblico. Ma l’impresa non sarà semplice: in gara ci sono l’etiope Samuel Firewu, che lo ha battuto di recente, e il keniano Edmund Serem, campione della Diamond League in carica.

In chiave azzurra ci sarà spazio anche per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Matteo Sioli nell’alto. Folorunso, reduce dal successo a Savona con 55.46, affronta un campo gara di altissimo livello con la stessa Bol in pedana. Sioli, invece, cerca conferme dopo il debutto ventoso a Doha e ritrova anche l’altro italiano Marco Fassinotti e l’oro olimpico Hamish Kerr, protagonista di un duello memorabile con Shelby McEwen ai Giochi e in Diamond League. Completano il quadro Elena Carraro e Giada Carmassi nei 100 ostacoli (specialità fuori Diamond ma molto competitiva grazie alla presenza di Tobi Amusan, primatista mondiale), Eloisa Coiro negli 800 metri e gli 800 maschili con Emmanuel Wanyonyi.

