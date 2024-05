Pattinaggio artistico a rotelle: l’Italia domina nelle coppie all’AIS di Trieste con Mills-Cortini e Polli-Inglese

Non tradiscono le aspettative gli azzurri delle coppie d’artistico, grandi protagonisti della giornata odierna al Pala Pilkec di Opicina, località di Trieste che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa dell’Artistic International Series 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. La Nazionale italiana ha infatti dominato in lungo e in largo malgrado tanti aspetti ancora da affinare in vista dei Campionati Italiani.

Nella massima categoria a trionfare nettamente sono stati i Vice Campioni del Mondo in carica Micol Mills-Tommaso Cortini. Il binomio, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha preso il largo anche nel segmento più lungo confezionando un totale di 182.26, maturato grazie a un libero valutato 109.15 (61.31, 47.84), contrassegnato da ottimi elementi (su tutti i sollevamenti Venerucci e vite reverse, entrambi di livello 3) controbilanciati da alcuni problemi nei salti.

Entrano pian piano in ritmo poi anche Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, secondi con 83.47 (46.26, 37.21) per 128.45 davanti agli argentini Carolina Perez-Tomas Esposito, terzi con 45.55 (26.55, 22.50) per 85.92.

In campo Junior segnali positivi dal team di nuova formazione composto da Angelina Polli- Josè Enrico Inglese, i quali si sono imposti per 58.57 (26.43, 33.14) per 107.55, venti lunghezze in più rispetto ad Alessia Berto-Thomas Lauri, al posto d’onore con 50.32 (22.18, 31.64) 87.64 superando i colombiani Geraldine Ganan Tovar-Isaac Sotomayor, sul gradino più basso del podio con il significativo score di 47.00 (24.15, 32.85) per 81.03. Domani, venerdì 24 maggio, scenderanno in pista gli atleti delle coppie di danza.