MotoGP, GP Catalogna 2024: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez spera nella “cabala” del successo

Il quinto atto del Motomondiale 2024 verrà messo in scena nel weekend che si concluderà domenica 26 maggio, giorno in cui si disputerà la 29ma edizione iridata del Gran Premio di Catalogna. L’evento è entrato in calendario nel 1996 e da allora non è mai mancato all’appello.

Come d’abitudine, si gareggia al Montmelò, autodromo edificato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 alle porte di Barcellona. La struttura ha dotato la Spagna di un impianto all’avanguardia, ancora oggi all’altezza dei massimi standard necessari per ospitare competizioni di carattere internazionale. Non a caso, oltre alla MotoGP, questa location rappresenta una tappa fissa per la F1.

Il Montmelò è stato palcoscenico di alcuni degli episodi più eclatanti nella storia recente del Motomondiale. Su tutti, il “sorpasso impossibile” realizzato proprio all’ultima curva da Valentino Rossi ai danni di Jorge Lorenzo nel 2009. Oppure la famigerata squalifica di Max Biaggi nel 1998 per essersi rifiutato di scontare una penalità. L’accaduto tarpò definitivamente le ali al romano nella rincorsa al titolo della 500cc.

GP CATALOGNA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie al Montmelò:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2022}

1 – OLIVEIRA Miguel (POR) {2021}

1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2023}

Italiani vincitori al Montmelò:

ROSSI Valentino (2001, 02, 04, 05, 06, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

Moto vincitrici al Montmelò:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

11 – YAMAHA (2004, 2022)

10 – HONDA (1996, 2019)

4 – DUCATI (2003, 2018)

1 – SUZUKI (2000)

1 – KTM (2021)

1 – APRILIA (2023)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

LORENZO Jorge (Yamaha 4; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – ROSSI Valentino (2004, 2005, 2006)

Vincitore Sprint 2023.

ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

Piloti in attività con pole position al Montmelò:

2 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2015, 2022}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2021}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023}

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TAKAHASHI Yuki (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – QUARTARARO Fabio (FRA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – MARINI Luca (ITA)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – DIXON Jake (GBR)

Due centauri hanno dunque bissato la propria affermazione. Si tratta di Johann Zarco e di Alex Marquez.

Sono 3 le vittorie italiane (Iannone 2012, Marini 2020, Vietti 2022). Solo gli spagnoli, issatisi a quattro, ne hanno raccolte di più. L’ultima è però datata 2019.

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – NAVARRO Jorge (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BASTIANINI Enea (ITA)

2019 – RAMIREZ Marco (ESP)

2020 – BINDER Darryn (RSA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ALONSO David (COL)

Nessun pilota si è mai ripetuto nella classe minore, dove la Spagna è protagonista assoluta con ben 8 successi. C’è invece 1 solo trionfo tricolore (Bastianini nel 2018).