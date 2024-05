LIVE Darderi-Etcheverry, ATP Lione 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino si gioca accesso in finale e top 40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry.

Grande attesa per l’azzurro, che va a caccia della seconda finale nel circuito maggiore in stagione e in carriera, dopo il titolo di Cordoba a metà febbraio. Darderi, approfittando del ritiro del giocatore di casa Arthur Rinderknech probabilmente a scopo precauzionale in vista del Roland Garros, è approdato in semifinale ed ha agguantato la 42ª posizione mondiale, che potrebbe diventare virtualmente 37ª in caso di vittoria e approdo in finale contro il vincente di Bublik-Mpetshi Perricard.

Quasi matematicamente sicuro di prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’azzurro conosce già l’avversario della prima partita della sua carriera nel tabellone principale di uno Slam. Affronterà infatti al 1° turno del Roland Garros l’australiano Rinky Hijikata per provare a vincere la prima partita in un Major al primo tentativo. Ricordiamo che Darderi si è affacciato in top 100 durante il torneo di Cordoba, manifestazione che così tante porte gli ha aperto per il proseguo della stagione. Grazie a quel bellissimo risultato, ha potuto giocare direttamente in tabellone principale a Miami, Madrid e Roma. L’obiettivo non può che essere la top 30 per un ragazzo che non sembra voler smettere di stupire.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry. Si parte alle 14:30, vi aspettiamo!