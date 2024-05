Giro d’Italia 2024, Benjamin Thomas: “Nella vita bisogna rischiare, oggi era la mia giornata”

Sorpresa nella quinta tappa del Giro d’Italia con arrivo a Lucca: non c’è volata, ma gli sprinter sono sorpresi dall’arrivo della fuga. A trionfare è Benjamin Thomas, il francese della Cofidis che è stato lesto nel battere nello sprint ristretto Michael Valgren e Andrea Pietrobon.

Queste le impressioni a caldo del vincitore di tappa ai microfoni di Rai Sport: “Ho vinto tanto in pista, ma una vittoria così al Giro d’Italia è davvero speciale, la sognavo, ma sicuramente non me la immaginavo così. È stato davvero incredibile, non sono un gran campione su strada, ma oggi ho avuto la mia giornata di gloria da campione”.

”A volte bisogna rischiare, altrimenti non vinciamo niente nella vita. È stata una lunga battaglia contro il gruppo, poi gli ultimi chilometri sono stati molto tattici e io sono riuscito ad approfittarne con i miei compagni di fuga e alla fine è andata bene per me ed è stata una giornata pazzesca. Io pensavo di risparmiarmi per domani e invece è andata così, incredibile. La mia ragazza? La rivedrò nei prossimi giorni”.