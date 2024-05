Domenico Pozzovivo in fuga al Giro d’Italia: guadagna minuti e risale in classifica!

Domenico Pozzovivo non conosce limiti e riesce sempre a gettare il cuore oltre l’ostacolo, rendendosi protagonista di gesta che sembrerebbero logicamente impossibili. A 41 anni suonati (è nato il 30 novembre 1982) non si tira indietro di fronte a nulla e ha l’ardore di sgambettare come un ragazzo, andando in fuga da lontano al Giro d’Italia con una personalità rimarchevole.

In quella che dovrebbe essere la sua ultima apparizione in carriera alla Corsa Rosa (ma sarà davvero così?) il lucano ha avuto ancora la capacità di mettersi in mostra, manifestando una condizione fisica decisamente invidiabile considerando che è ormai entrato negli -anta. Domenico Pozzovivo è entrato nell’attacco di giornata che ha risolto la decima tappa della Corsa Rosa (conclusa in salita a Cusano Mutri), riuscendo a tagliare il traguardo in ottava posizione con un ritardo di 1’25” dal vincitore (il francese Valentin Paret-Peintre).

L’alfiere della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ha recuperato 1’49” sui migliori uomini di classifica come la maglia rosa Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Daniel Martinez e Ben O’Connor. Il 41enne rimane al quindicesimo posto in classifica generale con un ritardo di 7’34” dalla vetta, la top-10 chiusa dal colombiano Einer Rubio si trova a 2’06” e ha quasi sette minuti di margine sulla ventunesima piazza. Chiudere un Grande Giro in top-20 a questa età sarebbe davvero rimarchevole.