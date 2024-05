Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 23 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Giornata molto importante a Lonato del Garda, località teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Oggi, giovedì 23 maggio, sul mitico poligono lombardo saliranno i pedana ancora i tiratori della specialità dello skeet, pronti a misurarsi con la seconda parte delle qualifiche, caratterizzate da altri 50 piattelli.

Qual è la situazione? In campo femminile Martina Bartolomei al momento si trova nel gruppo di testa insieme ad altre sei concorrenti con il totale di 48/50. Leggermente più indietro Simona Scocchetti, in ottava posizione nel gruppo di otto con 47/50, mentre Diana Bacosi si è dovuta accontentare della ventiduesima piazza con 44/50.

Chiamati alla risalita invece gli azzurri impegnati nella gara maschile: Luigi Lodde e Tammaro Cassandro sono infatti nel gruppo al ventisettesimo posto, mentre Gabriele Rossetti è addirittura al momento quarantesimo.

Trattandosi di una giornata di qualifica, oggi non è prevista alcuna copertura in streaming o televisiva, pianificata solo per le Finali. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO OGGI

Giovedì 23 maggio

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne junior (50 piattelli) – Arianna Nember, Viola Picciolli, Eleonora Ruta, Dalia Buselli

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini junior (50 piattelli) – Riccardo Mignozzetti, Marco Coco, Matteo Bragalli, Antonio La Volpe

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli) – Simona Scocchetti, Martina Bartolomei, Diana Bacosi

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli) – Gabriele Rossetti, Luigi Lodde, Tammaro Cassandro

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista