Valentino Rossi 2° a Imola in LMGT3: “Contento per la doppietta del team WRT e per il mio primo podio nel WEC”

Dopo l’ottimo quarto posto nel round inaugurale di Lusail, Valentino Rossi ha archiviato ieri una splendida seconda posizione in LMGT3 nella 6 Ore di Imola 2024, conquistando il primo podio della carriera nel Mondiale Endurance. Un trionfo totale per il team WRT, che ha centrato addirittura la doppietta sul circuito del Santerno grazie alla vittoria della macchina #31 guidata da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung.

Il Dottore si è ben comportato alla guida della BMW #46, disputando uno stint solido nella fase centrale della corsa da 58 giri con un miglior tempo di 1’43″237, che si è rivelato il più veloce di giornata per il suo equipaggio composto anche da Maxime Martin e Ahmad Al Harthy. Prossimo appuntamento in agenda la 6 Ore di Spa-Francorchamps l’11 maggio, poi la mitica 24 Ore di Le Mans.

“Sono molto contento della doppietta per il Team WRT, per la BMW M Motorsport, e del mio primo podio nel FIA WEC. Avevamo già una macchina forte sabato in qualifica e Ahmad ha ottenuto una buonissima terza posizione di partenza. In gara abbiamo poi deciso di restare fuori con le gomme slick sotto la pioggia. Farfus all’inizio era un po’ più veloce di Martin e ha preso il comando. Comunque sono molto soddisfatto del risultato“, ha dichiarato il 45enne di Tavullia dopo la gara al sito ufficiale della squadra.