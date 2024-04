Surf, vittorie di Cole Houshmand e Caitlin Simmers nel Rip Curl Pro Bells Beach. 17° Fioravanti

Andato in archivio il quarto appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il Rip Curl Pro Bells Beach, di scena a Victoria (Australia), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori questa quarta uscita stagionale sono stati Cole Houshmand e Caitlin Simmers.

Per il 23enne di San Clemente (Califonia) è arrivata la soddisfazione del primo successo nel massimo circuito, battendo nell’atto conclusivo chi si era imposto nelle terza tappa del Championship Tour, Griffin Colapinto. Houshmand si è garantito il successo con lo socre di 13.50, facendo meglio del 12.80 del suo avversario. Colapinto si può consolare con la vetta del ranking mondiale, mentre Houshmand sale in ottava posizione, guadagnando ben 18 posizioni.

Perde terreno, invece Leonardo Fioravanti (13° nella graduatoria mondiale). Poco fortunata l’avventura in questo quarto round. Leo ha concluso al 17° posto, venendo eliminato nei sedicesimi di finale dal brasiliano Samuel Pupo (15.23), non andando oltre lo score di 9.70. Vorrà rifarsi il surfista nostrano, nella consapevolezza che il top per lui, come per i suoi avversari, ci sarà in corrispondenza dei Giochi Olimpici di Parigi.

Sul versante femminile c’è stato il successo dell’americana Simmers, che ha prevalso contro la francese Johanne Defay, vittoriosa nel terzo round e per la seconda volta consecutiva nella Finale di una tappa del Tour. La statunitense si è imposta con lo score di 12.77 rispetto all’11.60 della transalpina. Simmers ha ottenuto il secondo successo stagione e rafforzato la propria leadership nel ranking mondiale, proprio davanti a Defay.