Sollevamento pesi, i ranking olimpici definitivi: Massidda e Pizzolato qualificati, altri tre azzurri sperano nel ripescaggio

Archiviata la World Cup di Phuket si è concluso ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica del sollevamento pesi verso i Giochi di Parigi 2024. L’IWF ha già pubblicato l’aggiornamento definitivo delle graduatorie a cinque cerchi, ma per avere il quadro completo dei qualificati bisognerà attendere metà giugno dopo le varie scremature regolamentari previste nelle prossime settimane.

Ricordiamo le categorie di peso inserite nel programma olimpico di Parigi: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg maschili e 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, +81 kg femminili. Al termine del periodo di qualificazione vengono distribuiti 10 pass per categoria in base al ranking globale (in cui viene presa in considerazione la miglior misura ottenuta da ciascun atleta), rispettando però la limitazione di al massimo un singolo rappresentante per Nazione in un determinato evento.

Verranno assegnati inoltre ulteriori 10 pass (5 per genere), premiando in ogni categoria il miglior atleta in classifica di un Continente non ancora rappresentato tramite la prima fase di selezione. Ciascun Paese dovrà rispettare però comunque il limite massimo di 6 quote complessive (3 uomini e 3 donne) a disposizione per la manifestazione a cinque cerchi.

In casa Italia hanno già festeggiato il ticket olimpico Sergio Massidda e Nino Pizzolato rispettivamente nei -61 kg e -89 kg, mentre tutti gli altri azzurri sono rimasti fuori dalla top10 del ranking e dovranno sperare nel ripescaggio. Ipotesi praticamente impossibile per Giulia Miserendino, sprofondata al 17° posto nei -71 kg, mentre c’è qualche chance per Giulia Imperio (13ma nei -49 kg), Mirko Zanni (12° nei -73 kg) e soprattutto per Lucrezia Magistris (13ma nei -59 kg).

Di seguito i ranking definitivi di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 per il sollevamento pesi, in cui viene già indicato un solo atleta (il migliore) per Nazione in ogni categoria:

UOMINI

61 kg:

1 LI Fabin CHN 61kg Jinju 314 5

2 MORRIS Hampton Miller USA 61kg Phuket 303 7

3 MASSIDDA Sergio ITA 61kg Riyadh 302 6

4 IRAWAN Eko Yuli INA 61kg Bogota 300 6

5 CENIZA John Febuar PHI 61kg Phuket 300 5

6 SILACHAI Theerapong THA 61kg Jinju 299 5

7 MISHVELIDZE Shota GEO 61kg Yerevan 298 5

8 MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan MAS 61kg Doha 296 5

9 TRINH Van Vinh VIE 61kg Phuket 294 5

10 DIMOV Ivan Petkov BUL 61kg Riyadh 293 5

11 CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 61kg Riyadh 291 6

12 BRANDHUBER Simon Josef GER 61kg Riyadh 287 5

13 SHIN Rok KOR 61kg Doha 287 6

14 KAO Chan-Hung TPE 61kg Phuket 282 5

15 BARU Morea PNG 61kg Phuket 281 5

73 kg:

1 JUNIANSYAH Rizki INA 73kg Phuket 365 5

2 SHI Zhiyong CHN 73kg Phuket 356 5

3 MIYAMOTO Masanori JPN 73kg Phuket 350 5

4 WICHUMA Weeraphon THA 73kg Riyadh 349 5

5 ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 73kg Sofia 348 5

6 BAK Joohyo KOR 73kg Phuket 345 5

7 SUHAREVS Ritvars LAT 73kg Doha 341 6

8 OZBEK Muhammed Furkan TUR 73kg Phuket 341 7

9 MAYORA PERNA Julio Ruben VEN 73kg Phuket 339 6

10 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 73kg Caracas 337 5

11 SANCHEZ LOPEZ David ESP 73kg Yerevan 335 5

12 ZANNI Mirko ITA 73kg Yerevan 335 6

13 CALJA Briken ALB 73kg Phuket 333 6

14 REYIMOV Bektimur TKM 73kg Phuket 333 5

15 BEN HNIA Karem TUN 73kg Riyadh 332 5

89 kg:

1 LI Dayin CHN 89kg Jinju 396 5

2 NASAR Karlos May BUL 89kg Phuket 396 6

3 LOPEZ LOPEZ Yeison COL 89kg Phuket 392 5

4 VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 89kg Bogota 385 6

5 JAVADI ALIABADI Mir Mostafa IRI 89kg Riyadh 384 5

6 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 89kg Ismailia 381 5

7 PIZZOLATO Antonino ITA 89kg Doha 380 6

8 ROBU Marin MDA 89kg Sofia 378 6

9 KARAPETYAN Andranik ARM 89kg Riyadh 377 6

10 YU Dongju KOR 89kg Phuket 375 5

11 ASAYONAK Petr AIN 89kg Sofia 374 5

12 SANTAVY Boady Robert CAN 89kg Doha 372 6

13 DAMRON Nathan Charles USA 89kg Bogota 370 7

14 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 89kg Riyadh 369 5

15 SAEZ VERA Olfides CUB 89kg Caracas 366 6

102 kg:

1 LIU Huanhua CHN 102kg Phuket 413 5

2 KARAPETYAN Garik ARM 102kg Phuket 401 5

3 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. QAT 102kg Doha 400 6

4 DJURAEV Akbar UZB 102kg Tashkent 400 5

5 TSIKHANTSOU Yauheni AIN 102kg Phuket 400 5

6 JANG Yeonhak KOR 102kg Riyadh 399 5

7 PAREDES MONTANO Lesman BRN 102kg Phuket 398 5

8 HASANBAYEV Davranbek TKM 102kg Phuket 392 6

9 CHKHEIDZE Irakli GEO 102kg Riyadh 391 5

10 OPELOGE Don SAM 102kg Phuket 391 5

11 DEHDAR Reza IRI 102kg Bogota 390 5

12 BRATU Tudor MDA 102kg Doha 390 6

13 RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 102kg Bogota 388 6

14 KITTS Wesley Brian USA 102kg Havana 388 6

15 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 96kg Riyadh 387 5

+102 kg:

1 TALAKHADZE Lasha GEO +109kg Yerevan 474 5

2 MINASYAN Gor Tigran A. BRN +109kg Jinju 464 6

3 LALAYAN Varazdat ARM +109kg Phuket 463 6

4 DAVOUDI Ali IRI +109kg Phuket 454 5

5 ASAAD Man SYR +109kg Bogota 445 5

6 DJURAEV Akbar UZB +109kg Jinju 437 5

7 ZIAZIULIN Eduard AIN +109kg Sofia 436 5

8 ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. EGY +109kg Bogota 433 5

9 RUBAIAWI Ali Ammar Yusur IRQ +109kg Phuket 427 5

10 BIDANI Walid ALG +109kg Phuket 426 5

11 MURAKAMI Eishiro JPN +109kg Tashkent 421 6

12 JO Seongbin KOR +109kg Bogota 418 5

13 LITI David Andrew NZL +109kg Auckland 413 6

14 KUCERA Kamil CZE +109kg Bogota 411 6

15 SEIM Mart EST +109kg Sofia 410 6

DONNE

49 kg:

1 HOU Zhihui CHN 49kg Phuket 217 5

2 MIRABAI Chanu Saikhom IND 49kg Bogota 200 5

3 KHAMBAO Surodchana THA 49kg Jinju 200 5

4 DELACRUZ Jourdan Elizabeth USA 49kg Riyadh 200 6

5 CAMBEI Mihaela-Valentina ROU 49kg Sofia 199 5

6 SUZUKI Rira JPN 49kg Phuket 197 5

7 STERCKX Nina BEL 49kg Bogota 193 7

8 ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana VEN 49kg Phuket 193 6

9 FANG Wan Ling TPE 49kg Phuket 192 6

10 PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth DOM 49kg Havana 191 5

11 RAMOS Rosegie PHI 49kg Doha 191 6

12 LOPEZ FERRER Ana Gabriela MEX 49kg Caracas 188 6

13 IMPERIO Giulia ITA 49kg Doha 185 7

14 SHIN Jaegyeong KOR 49kg Jinju 184 5

15 AISAH Windy Cantika INA 49kg Phuket 184 5

59 kg:

1 LUO Shifang CHN 59kg Phuket 248 5

2 KONOTOP Kamila UKR 59kg Riyadh 236 6

3 CHARRON Maude G CAN 59kg Phuket 236 6

4 ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 59kg Bogota 234 6

5 KUO Hsing-Chun TPE 59kg Bogota 232 5

6 VENEGAS VALERA Anyelin Maria VEN 59kg Phuket 229 6

7 ANDO Elreen Ann PHI 59kg Phuket 228 6

8 LAWAL Rafiatu Folashade NGR 59kg Phuket 227 5

9 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 59kg Phuket 224 5

10 GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 59kg Havana 223 6

11 WILKINS Taylor Nicole USA 59kg Havana 221 6

12 STERCKX Nina BEL 59kg Riyadh 220 7

13 MAGISTRIS Lucrezia ITA 59kg Doha 217 7

14 ANDOH Mikiko JPN 59kg Jinju 216 5

15 SASSER Mathlynn Langtor MHL 59kg Phuket 216 5

71 kg:

1 LIAO Guifang CHN 71kg Riyadh 273 5

2 REEVES Olivia Lynn USA 71kg Phuket 268 7

3 PALACIOS DAJOMES Angie Paola ECU 71kg Havana 261 6

4 TOMA Loredana-Elena ROU 71kg Bogota 256 6

5 SARNO Vanessa PHI 71kg Doha 249 6

6 SAID Neama Said Fahmi EGY 71kg Riyadh 246 5

7 CHEN Wen-Huei TPE 71kg Phuket 246 7

8 SANCHEZ PERINAN Mari Leivis COL 71kg Bogota 244 5

9 VALODZKA Siuzanna AIN 71kg Havana 242 5

10 FEGUE Marie Josephe FRA 71kg Bogota 241 5

11 EZE Joy Ogbonne NGR 71kg Phuket 239 5

12 DA COSTA Schott Amanda BRA 71kg Riyadh 238 6

13 MIRABAL FERIA Yeniuska CUB 71kg Phuket 238 5

14 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 71kg Phuket 236 7

15 PHAM Thi Hong Thanh VIE 71kg Riyadh 234 6

16 MUN Minhee KOR 71kg Phuket 234 6

17 MISERENDINO Giulia ITA 71kg Bogota 233 5

81 kg:

1 LIANG Xiaomei CHN 81kg Doha 284 5

2 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 81kg Phuket 269 6

3 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 81kg Tunis 268 6

4 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 81kg Havana 266 6

5 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 81kg Phuket 263 6

6 VIBERT Katherine Elizabeth USA 81kg Phuket 258 7

7 KIM Suhyeon KOR 81kg Phuket 256 5

8 MEDINA ROCA Ayamey Damiana CUB 81kg Bariloche 254 5

9 FEGUE Marie Josephe FRA 76kg Yerevan 253 5

10 NASCIMENTO AMARO Laura BRA 81kg Phuket 253 6

11 MEJIA PEGUERO Yudelina DOM 81kg Havana 252 5

12 CHIRINOS LEON Dayana Aracelis VEN 81kg Bogota 244 5

13 MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg MGL 81kg Jinju 243 6

14 ADASHBAEVA Rigina UZB 81kg Tashkent 243 6

15 ZIELINSKA STUBINSKA Weronika POL 81kg Phuket 241 5

+81 kg:

1 LI Wenwen CHN +87kg Phuket 325 5

2 PARK Hyejeong KOR +87kg Phuket 296 5

3 CAMPBELL Emily Jade GBR +87kg Bogota 287 5

4 CHAIDEE Duangaksorn THA +87kg Bogota 286 5

5 THEISEN LAPPEN Mary Anne USA +87kg Doha 283 6

6 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 87kg Sofia 280 6

7 AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU +87kg Riyadh 276 6

8 ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY +87kg Bogota 275 5

9 PEREZ REVERON Naryury Alexandra VEN +87kg Phuket 267 6

10 SIPAIA Iuniarra SAM +87kg Phuket 267 5

11 SANTANA PEGUERO Crismery Dominga DOM +87kg Havana 263 5

12 AKMAL Nurul INA +87kg Bogota 260 6

13 JABBOROVA Tursunoy UZB +87kg Tashkent 258 5

14 HOTFRID Anastasiia GEO +87kg Sofia 257 5

15 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 87kg Bogota 249 6