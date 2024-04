Scherma, ritorna la Coppa del Mondo con le fiorettiste impegnate a Tbilisi

Dopo qualche settimana di pausa torna la Coppa del Mondo di scherma e sarà un fine settimana dedicato al fioretto femminile. Si gareggia da venerdì in Georgia a Tbilisi, per una tre giorni classica con le qualifiche il venerdì, la prova individuale il sabato e quella a squadre la domenica.

Sicuramente un importante test di preparazione a quello che accadrà tra qualche mese a Parigi. L’Italia non ha mai avuto problemi a centrare la qualificazione olimpica, con le azzurre che sono sempre state protagoniste nelle posizioni di vertice. Quella di Tbilisi è un’ulteriore occasione per confrontarsi con Stati Uniti e Francia, che sono sicuramente le avversarie dirette in chiave oro olimpico.

Non ci dovrebbero essere assolutamente novità nel quartetto di Stefano Cerioni, con una squadra ormai collaudata ed affiatata (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo). L’obiettivo è quello di tornare sul gradino più alto del podio, vendicando la sconfitta patita a Il Cairo proprio contro le americane.

Anche individualmente la stagione è andata benissimo con vittorie e piazzamenti sul podio. Sono davvero tante le carte che l’Italia può giocarsi, ma sicuramente i fari sono puntati sulle quattro “olimpiche”, senza dimenticare atlete come Martina Batini che si sono tolte già la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio.