Rugby femminile, la Francia batte il Galles senza fatica

Si è conclusa al Cardiff Arms Park l’ultima partita della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e in campo sono scese le padrone di casa del Galles e la Francia. Match sulla carta senza storia, con le transalpine nettamente favorite alla vigilia, contro una formazione britannica ancora a caccia della prima vittoria. Ecco come è andata.

Parte subito in attacco la Francia, che dopo la netta vittoria delle inglesi ieri deve vincere con bonus per restare in scia alle britanniche. E dopo 10 minuti si sblocca il risultato con la meta di Annaelle Deshayes per lo 0-7 iniziale. Passano cinque minuti e le transalpine raddoppiano, questa volta con Joanna Grisez e primo quarto di gioco che si chiude sullo 0-14.

Si arriva alla mezz’ora di gioco, con le gallesi che non riescono a reagire e così è Romane Menager a segnare la terza meta della giornata e punteggio sullo 0-19. Non cambia il copione nel resto del primo tempo, ma non arriva ancora la meta del bonus e si va al riposo sullo 0-19.

Meta del bonus che arriva al 44’ con Gabrielle Vernier per lo 0-26. Match, quindi, ormai in archivio, con le francesi che hanno raggiunto l’obiettivo di giornata e oltre mezz’ora di garbage time a Cardiff. Prima dell’ora di gioco quinta meta per la Francia con Ambre Mwayembe, poi quasi allo scadere la doppietta di Joanna Grisez per lo 0-40 finale.